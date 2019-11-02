В Гонконге в ходе протестов пострадали журналисты телеканала RTVI

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Журналисты русскоязычного телеканала RTVI пострадали во время съемок репортажа о протестах в Гонконге, сообщает официальный сайт вещателя.
"Корреспондент RTVI Сергей Морозов и оператор Александр Науменко, которые отправились в Гонконг, чтобы снять специальный репортаж о протестах, пострадали от действий полиции во время разгона демонстрации. Это произошло около парка Виктория на севере Гонконга, где проходил несогласованный антиправительственный митинг", - говорится на сайте RTVI.
Территорию около парка контролировала полиция, сообщается на сайте. Силовики проверяли демонстрантов в масках, а затем применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.
"Случайно плеснули в лицо из баллончика, когда я снял противогаз. Попали в глаза, поэтому минут 20 приходил в себя. Оператору досталось дубинкой там же", — приводит сайт слова Морозова.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.