Полиция на Урале ищет подозреваемого в проколе колес у более 80 машин

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Полиция установила личность подозреваемого, который в конце октября за ночь проколол шины у более 80 автомобилей в городе Еманжелинск Челябинской области, это местный житель, ведется его розыск, сообщила в субботу пресс-служба ГУМВД России по региону.
Как сообщала полиция, в конце октября в дежурную часть ОМВД России по Еманжелинскому району обратились более 40 местных жителей с сообщениями о повреждениях имущества – проколах автомобильных колес. По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)". В настоящее время полиция сообщает, что речь идет о проколе шин у более 80 автомобилей.
2 мая 2017, 10:52РИА НовостиВ Бордо неизвестный проколол колеса почти 200 машин
"Отделом МВД России по Еманжелинскому району по уголовному делу… по подозрению в повреждении колес более 80 автомашин на территории Еманжелинска разыскивается Нахтигаль Андрей Андреевич, 1998 года рождения, житель города Еманжелинска Челябинской области", - говорится в сообщении.
Полиция просит о местонахождении Нахтигаля сообщить в отдел МВД России по Еманжелинскому району по телефонам: 8(35138)21202, 8-999-371-04-21, 8-950-737-52-18, 8-351-382-11-46.
Еманжелинск расположен в 50 километрах от областного центра Челябинской области, численность населения – порядка 29 тысяч человек.