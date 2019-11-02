Полиция на Урале ищет подозреваемого в проколе колес у более 80 машин

Как сообщала полиция, в конце октября в дежурную часть ОМВД России по Еманжелинскому району обратились более 40 местных жителей с сообщениями о повреждениях имущества – проколах автомобильных колес. По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)". В настоящее время полиция сообщает, что речь идет о проколе шин у более 80 автомобилей.