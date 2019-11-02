Участник Евровидения рад, что не прошел слепые прослушивания в "Голосе"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Не прошедший этап слепых прослушиваний в шоу " Не прошедший этап слепых прослушиваний в шоу " Голос " певец Руслан Алехно заявил " 360 ", что участвовать в программе его уговаривали несколько лет и в итоге это была "не его воля".

"Последние три года меня приглашают поучаствовать, и я искренне рад, что ко мне никто не повернулся", — заявил певец.

Он также отметил, что настоящую цель участия в программе он не может озвучить, так как это закрытая информация.

Алехно признался, что ничего не ждал от шоу, он пришел только ради выступления. По словам певца, это отняло у него много времени.

"У меня есть свои графики, занятость и моя жизнь. И мне было тяжело в это включиться, потому что пришлось от ряда вещей отказаться из-за постоянных репетиций", — рассказал артист.

Алехно заявил, что он не знает ни одной песни победителей шоу.

"У меня есть свой репертуар, свой зритель, есть концерты. Туда приходят люди, чтобы послушать мои песни. Это самое ценное", — пояснил он.

При этом певец рад, что никто из членов жюри не повернулся к нему, так как "пришлось бы снова репетировать и проходить различные испытания".