В Новой Москве ограбили квартиру певицы Шавриной

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Неизвестный ограбил квартиру народной артистки России Екатерины Шавриной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Квартиру Шавриной ограбили", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что квартира находится в Новой Москве - в ЖК "Изумрудный".
В пресс-службе ГУМВД России по Московской области РИА Новости подтвердили факт кражи, не уточняя личность потерпевшей.
"В 8.00 поступило сообщение о квартирной краже в новой Москве, 2-я Изумрудная улица. По сообщению заявившей, неизвестный проник в квартиру, похитил деньги и ювелирные украшения", - сказал собеседник агентства.
В ГУМВД добавили, что размер ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.