Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Вечером в субботу возле школы №45 во Владивостоке раздался хлопок, одна женщина пострадала, ей оторвало палец, и она госпитализирована", - сообщил собеседник.
13 апреля 2017, 20:00РИА НовостиВ Петербурге в руках у подростка взорвался неизвестный предмет
Обстоятельства происшествия выясняются.