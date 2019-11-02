В ЛНР заявили, что сбили беспилотник националистов с агитацией против Киева

ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с агитационными листовками на борту в районе подконтрольного ЛНР населенного пункта Голубовское у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу офицер пресс-службы оборонного ведомства Иван Филипоненко.
Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября посетил участок разведения сил в Золотом. В сеть попало видео, где он на повышенных тонах общается с человеком в военной форме, представившимся добровольцем. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.
© пресс-служба Народной милиции ЛНРАгитационные листовки националистов из сбитого в Донбассе беспилотника
1 из 4
Агитационные листовки националистов из сбитого в Донбассе беспилотника
© пресс-служба Народной милиции ЛНР
© пресс-служба Народной милиции ЛНРАгитационные листовки националистов из сбитого в Донбассе беспилотника
2 из 4
Агитационные листовки националистов из сбитого в Донбассе беспилотника
© пресс-служба Народной милиции ЛНР
© пресс-служба Народной милиции ЛНРАгитационные листовки националистов из сбитого в Донбассе беспилотника
3 из 4
Агитационные листовки националистов из сбитого в Донбассе беспилотника
© пресс-служба Народной милиции ЛНР
© пресс-служба Народной милиции ЛНРАгитационные листовки националистов из сбитого в Донбассе беспилотника
4 из 4
Агитационные листовки националистов из сбитого в Донбассе беспилотника
© пресс-служба Народной милиции ЛНР
"Вчера на окраине населенного пункта Голубовское, нашими защитниками был сбит БПЛА националистов с пропагандистскими материалами", - сообщил Филипоненко.
Он уточнил, что, судя по содержанию листовок, в которых призывают к объединению против официальной украинской власти и угрожают президенту Украины, БПЛА принадлежал украинским националистическим подразделениям, а листовки планировалось распространить на подконтрольной ВС Украины территории.