Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать "да" на звонки незнакомцев

"Мошенники помимо простого "да", как правило, пытаются добиться, чтобы жертва также произнесла фразу "я подтверждаю". Или даже кодовое слово. При наличии записи одной фразы система защиты банка может не поверить одному только телефонному "да", вырванному из контекста. А вот если у злоумышленника будет слепок голоса жертвы, состоящий из нескольких ключевых фраз — "да", "я подтверждаю" и тому подобных, — это может дать ему дополнительные возможности добиться своего", — цитирует издание Александра Дворянского, директора Infosecurity Softline Company по стратегическим коммуникациям.