Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать "да" на звонки незнакомцев

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса. Об этом сообщила газета "Аргументы и факты".
По этой причине, считают опрошенные газетой эксперты, на звонки с неизвестных номеров нельзя отвечать словом "да".
23 октября, 03:42РИА НовостиТелефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Поскольку с 1 июля прошлого года российские банки могут оказывать услуги без личного присутствия клиента, голосовых отпечатков может быть достаточно.
"Мошенники помимо простого "да", как правило, пытаются добиться, чтобы жертва также произнесла фразу "я подтверждаю". Или даже кодовое слово. При наличии записи одной фразы система защиты банка может не поверить одному только телефонному "да", вырванному из контекста. А вот если у злоумышленника будет слепок голоса жертвы, состоящий из нескольких ключевых фраз — "да", "я подтверждаю" и тому подобных, — это может дать ему дополнительные возможности добиться своего", — цитирует издание Александра Дворянского, директора Infosecurity Softline Company по стратегическим коммуникациям.
По его словам, у мошенников будет возможность как минимум одобрить перевод средств с банковской карты.