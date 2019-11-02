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РИА Новости

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать "да" на звонки незнакомцев

15:50 02.11.2019 (обновлено: 18:26 02.11.2019)
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© Depositphotos / spukkatoДевушка звонит по телефону
Девушка звонит по телефону
© Depositphotos / spukkato
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса. Об этом сообщила газета "Аргументы и факты".
По этой причине, считают опрошенные газетой эксперты, на звонки с неизвестных номеров нельзя отвечать словом "да".
Девушка со смартфоном и банковской картой
23 октября, 03:42РИА Новости
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Поскольку с 1 июля прошлого года российские банки могут оказывать услуги без личного присутствия клиента, голосовых отпечатков может быть достаточно.
"Мошенники помимо простого "да", как правило, пытаются добиться, чтобы жертва также произнесла фразу "я подтверждаю". Или даже кодовое слово. При наличии записи одной фразы система защиты банка может не поверить одному только телефонному "да", вырванному из контекста. А вот если у злоумышленника будет слепок голоса жертвы, состоящий из нескольких ключевых фраз — "да", "я подтверждаю" и тому подобных, — это может дать ему дополнительные возможности добиться своего", — цитирует издание Александра Дворянского, директора Infosecurity Softline Company по стратегическим коммуникациям.
По его словам, у мошенников будет возможность как минимум одобрить перевод средств с банковской карты.
Банковская карта платежной системы VISA
14 октября, 14:45РИА Новости
В компании Visa рассказали, как защититься от кражи денег с банковских карт
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РоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
И на хрена такие банки, которые не могут обеспечить сохранность средств?
2 ноября, 16:50
АЛАндрей Л.
20622102
От этой биометрии , народу одна беда будет.
2 ноября, 16:31
В Василий Мякишев
20211105
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