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РИА Новости

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

15:48 02.11.2019 (обновлено: 23:41 02.11.2019)
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© аккаунт Кэрол Феннер в FacebookЛуна Феннер
Луна Феннер
© аккаунт Кэрол Феннер в Facebook
Луна Феннер. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
"Друзья, я хочу поблагодарить Вас за помощь и слова поддержки от людей сo всей России", — написала Кэрол на русском языке.
По ее словам, многие задали ей вопрос о номере банковского счета. Однако семья не может этого сделать, так как они туристы.
Она предложила сделать это по ссылке GoFundMe.
"Большое спасибо за все!!!! Благодаря Вашей помощи мы продолжаем операции, которые были успешными и без страданий для нашего маленького ангела Луны", — отметила мама девочки.
В США у девочки диагностировали меланоцитарный невус. Ребенок оказался полностью здоров, но врачи опасаются, что родимое пятно может перерасти в меланому.
Когда краснодарские врачи узнали о заболевании Луны, они предложили более щадящий метод лечения в сравнении с предложенным американскими коллегами.
В начале октября девочка вместе с матерью прилетели в Россию.
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
8 октября, 14:27Радио Sputnik
Мать девочки с "лицом бэтмена" рассказала об итогах операции в России
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Луна ФеннерКраснодарКраснодарский крайРоссияСШАОбщество
Популярные комментарии
В этой истории много неясного. Почему в Краснодар когда Краснодарцы сами да и россияне в целом летят Германию,США ,Израиль за лечением?
2 ноября, 18:21
Григорий .
42231175
Мать этой девочки уже всё рассказала почему она согласилась здесь операцию делать.Перечитай ещё раз.
2 ноября, 18:47
Антон Любицкий
3100002
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