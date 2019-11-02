Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.

"Друзья, я хочу поблагодарить Вас за помощь и слова поддержки от людей сo всей России", — написала Кэрол на русском языке.

По ее словам, многие задали ей вопрос о номере банковского счета. Однако семья не может этого сделать, так как они туристы.

Она предложила сделать это по ссылке GoFundMe.

"Большое спасибо за все!!!! Благодаря Вашей помощи мы продолжаем операции, которые были успешными и без страданий для нашего маленького ангела Луны", — отметила мама девочки.

США у девочки диагностировали меланоцитарный невус. Ребенок оказался полностью здоров, но врачи опасаются, что родимое пятно может перерасти в меланому.

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Когда краснодарские врачи узнали о заболевании Луны, они предложили более щадящий метод лечения в сравнении с предложенным американскими коллегами.