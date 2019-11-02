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РИА Новости
Культура

"Ноябрьфест" в Крыму собрал почти вдвое больше гостей, чем год назад

15:43 02.11.2019 (обновлено: 21:38 02.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФестиваль "Ноябрьфест"
Фестиваль Ноябрьфест
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Фестиваль "Ноябрьфест"
ЯЛТА, 2 ноя - РИА Новости. Эногастрономический фестиваль "Ноябрьфест" открылся в Крыму в субботу, на мероприятия фестиваля зарегистрировалось 10 тысяч гостей, что почти вдвое больше, чем в 2018 году, сказал журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Основной день фестиваля эногастрономии "Ноябрьфест" открылся ровно в полдень на площадке крымского объединения "Массандра".
"Прогрессия налицо. Итоги мы подведем позже, но по объему регистрации (предварительной) – в прошлом году регистрация (на сайте фестиваля) была закрыта на шести тысячах гостей. В этом году уже 10 тысяч. Это не значит, что сюда уже нельзя попасть сегодня – регистрация происходит на входе", - сказал журналистам Волченко, добавив, что в сравнении с прошлым годом увеличилось число виноделен и гастрономических предприятий, которые участвуют в фестивале.
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Рестораны Крыма и соседних регионов представили для участников и гостей праздника меню и мастер-классы по приготовлению блюд крымской кухни. Гостей фестиваля своим творчеством развлекают крымские группы Darina's Band и ШнAпS Band. Хэдлайнером фестиваля станет российская группа Uma2rman, которая выступит на площадке фестиваля в 16 часов.
В ходе "Ноябрьфеста" виноделы полуострова знакомят всех желающих с напитками собственного производства. Свою продукцию представляют и дадут продегустировать как самые известные винодельческие бренды Крыма, так и молодые компании. При этом с 1 по 3 ноября на винзаводах будут проводиться дни открытых дверей с экскурсиями, со списком можно ознакомиться на сайте #Ноябрьфест.
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КультураТуризмНовости - ТуризмВадим ВолченкоКрымОбщество
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