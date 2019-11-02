"Ноябрьфест" в Крыму собрал почти вдвое больше гостей, чем год назад

"Прогрессия налицо. Итоги мы подведем позже, но по объему регистрации (предварительной) – в прошлом году регистрация (на сайте фестиваля) была закрыта на шести тысячах гостей. В этом году уже 10 тысяч. Это не значит, что сюда уже нельзя попасть сегодня – регистрация происходит на входе", - сказал журналистам Волченко, добавив, что в сравнении с прошлым годом увеличилось число виноделен и гастрономических предприятий, которые участвуют в фестивале.