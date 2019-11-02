СМИ: Меркель отметила важность переговоров ЕС с Индией о свободной торговле

Меркель в субботу заявила о необходимости предпринять новую попытку заключить подобное соглашение с учетом смены состава Еврокомиссии. Она отметила, что подробно обсудила эту тему с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Канцлер подчеркнула, что видит хорошие перспективы для инвестиций со стороны немецких фирм в экономику Индии, в особенности в инфраструктуру страны, и отметила, что студенты из Индии могли бы восполнить недостаток квалифицированных работников в ФРГ.