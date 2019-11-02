Фестиваль "День народного единства" начался в Москве

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Путешествие по регионам России, выступление фольклорных коллективов, веселые частушки в центре столицы и товары из разных уголков страны - в Москве стартовал фестиваль "День народного единства".

В этом году фестиваль проходит на 30 площадках, где можно попробовать традиционные блюда и купить товары из регионов России.

На Манежной площади артисты в ярких национальных костюмах приглашают на спектакль-"путешествие" режиссера Сергея Котюха. По пути гостям предлагают сыграть в лапту, спеть народные песни или частушки, поучаствовать в состязании по перетягиванию каната и многое другое.

"Сегодняшний спектакль посвящён Дню народного единства. Заключается он в том, что это путешествие купца с его сыновьями по России. У нас представлено восемь федеральных округов, в каждом из них представлена либо область либо народность. Спектакль у нас подвижный, можно сказать интерактивный. У нас происходит полное вовлечение зрителя в культуру разных народов", - отметил Котюх.

Несмотря на прохладную погоду в центре собралось достаточно много людей. Детям на центральной площадке предлагают сразиться на мечах или попрыгать через веревку.

На площади Революции расположились самые вкусные угощения на фестивальной площадке. Возле торговых шале выстраиваются очереди за жареным мясом, варёной кукурузой, крымскими чебуреками и настоящими кедровыми орехами, грильяжем, пастилой с ягодами и сибирскими чаями с травами.