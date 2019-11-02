Танкер, на котором произошел взрыв, отбуксировали в порт Находки

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Танкер "Залив Америка" в порт Находка буксировали два судна, он стоит на 79-м причале, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира.
СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
"Правоохранительные органы осмотрели танкер и дали разрешение на его швартовку в порт Находка, два судна отбуксировали его к 79 причалу. Завтра будут выяснять причины и степень повреждения", - сказал собеседник агентства.