Московские власти и ГИБДД проводят разбирательство после ДТП у здания мэрии

"Первого ноября около 8.30 утра в Вознесенском переулке около дома 21 произошло ДТП, в результате которого пешеход получил телесные повреждения", - сообщили в департаменте. Там также отметили, что пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь.