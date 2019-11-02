Московские власти и ГИБДД проводят разбирательство после ДТП у здания мэрии

Ранее в социальных сетях появилось видео, где водитель наехал на пешехода на парковке рядом с мэрией.
"Первого ноября около 8.30 утра в Вознесенском переулке около дома 21 произошло ДТП, в результате которого пешеход получил телесные повреждения", - сообщили в департаменте. Там также отметили, что пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь.
"Во взаимодействии с органами ГИБДД проводится разбирательство данного происшествия", - уточнили в департаменте.
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