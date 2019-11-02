Во Франции задержали грузовик с 30 мигрантами из Пакистана

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Французская полиция перехватила грузовик на юге страны, перевозивший 30 мигрантов пакистанского происхождения, сообщает газета Nice Matin.
По данным дежурного прокурора Ниццы, на борту грузовика находились трое подростков в возрасте около 15 лет. На текущий момент неизвестно, в каких условиях их перевозили.
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Все задержанные мигранты были переданы итальянским властям.
Водитель грузовика, также пакистанского происхождения, был передан службам пограничной полиции и помещен под стражу в связи с "содействием незаконному въезду на территорию Франции", что усугубляется количеством мигрантов на борту.
В конце октября инцидент с мигрантами произошел в Великобритании, когда полиция графства Эссекс обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако 26 октября вьетнамская диаспора в Британии заявила, что среди погибших были граждане Вьетнама. По подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика - 25-летний Морис (Мо) Робинсон из Северной Ирландии. Позже трое задержанных были отпущены под залог.
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