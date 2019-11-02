Во Франции задержали грузовик с 30 мигрантами из Пакистана

В конце октября инцидент с мигрантами произошел в Великобритании, когда полиция графства Эссекс обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако 26 октября вьетнамская диаспора в Британии заявила, что среди погибших были граждане Вьетнама. По подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика - 25-летний Морис (Мо) Робинсон из Северной Ирландии. Позже трое задержанных были отпущены под залог.