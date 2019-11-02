В Ираке обнаружили еще четырех российских детей

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В багдадском приюте обнаружили еще четырех российских детей, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при президенте России . В багдадском приюте обнаружили еще четырех российских детей, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова

"Они также обнаружены нашими представителями Министерства иностранных дел, в отношении них оформляются документы. Если они не успеют оформить их до нормализации ситуации (в Багдаде. — Прим. ред.) до вылета нашего рейса, то тогда вывезем гражданским рейсом", — сказала она.

Ранее в пресс-службе детского омбудсмена сообщили, что уже готовы документы для 32 российских детей, находящихся в Ираке . Их матери остаются в тюрьме в связи с участием в террористических организациях. По словам Кузнецовой, пока что вывезти детей мешают беспорядки в Багдаде

Кроме того, Кузнецова рассказала, что некоторые иностранцы хотят получить российское гражданство, чтобы их детей также вывезли в Россию. По ее словам, там их возьмут под опеку родственники.

Возвращением детей, оказавшихся в зоне боевых действий, занимается межведомственная комиссия, созданная при детском омбудсмене в 2017 году. Благодаря совместным усилиям МИД, МЧС, МВД, Минздрава и других ведомств в декабре прошлого года, а также в феврале и июле этого в Россию вернулись 90 детей.

Беспорядки в Ираке

На прошлой неделе в Багдаде и других городах Ирака начались массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией и безработицей, а также улучшения условий жизни.

В столице протестующие пытались прорваться на территорию "зеленой зоны", где расположены правительственные здания и иностранные дипмиссии. Полиция применила против них слезоточивый газ и водометы. В южных провинциях Мутанна, Васит, Ди-Кар и Майсан демонстранты поджигали здания избирательных комиссий, мэрий, офисы политических партий.