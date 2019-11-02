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РИА Новости

В Ираке обнаружили еще четырех российских детей

15:15 02.11.2019 (обновлено: 16:23 02.11.2019)
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© AFP 2019 / Ahmad Al-rubayeДети в лагере беженцев в Ираке
Дети в лагере беженцев в Ираке
© AFP 2019 / Ahmad Al-rubaye
Дети в лагере беженцев в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В багдадском приюте обнаружили еще четырех российских детей, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

"Они также обнаружены нашими представителями Министерства иностранных дел, в отношении них оформляются документы. Если они не успеют оформить их до нормализации ситуации (в Багдаде. — Прим. ред.) до вылета нашего рейса, то тогда вывезем гражданским рейсом", — сказала она.

Ранее в пресс-службе детского омбудсмена сообщили, что уже готовы документы для 32 российских детей, находящихся в Ираке. Их матери остаются в тюрьме в связи с участием в террористических организациях. По словам Кузнецовой, пока что вывезти детей мешают беспорядки в Багдаде.
Кроме того, Кузнецова рассказала, что некоторые иностранцы хотят получить российское гражданство, чтобы их детей также вывезли в Россию. По ее словам, там их возьмут под опеку родственники.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
30 октября, 14:15РИА Новости
Кузнецова рассказала, что мешает возвращению российских детей из Ирака
Возвращением детей, оказавшихся в зоне боевых действий, занимается межведомственная комиссия, созданная при детском омбудсмене в 2017 году. Благодаря совместным усилиям МИД, МЧС, МВД, Минздрава и других ведомств в декабре прошлого года, а также в феврале и июле этого в Россию вернулись 90 детей.

Беспорядки в Ираке

На прошлой неделе в Багдаде и других городах Ирака начались массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией и безработицей, а также улучшения условий жизни.
В столице протестующие пытались прорваться на территорию "зеленой зоны", где расположены правительственные здания и иностранные дипмиссии. Полиция применила против них слезоточивый газ и водометы. В южных провинциях Мутанна, Васит, Ди-Кар и Майсан демонстранты поджигали здания избирательных комиссий, мэрий, офисы политических партий.
По данным местной Верховной комиссии по правам человека, во время протестов погибли 74 человека, ранены более трех с половиной тысяч.
Спецрейс Ил-76 МЧС России, прибывший из Багдада в аэропорт Раменское с двадцатью семью российскими детьми. 10 февраля 2019
23 сентября, 19:33РИА Новости
Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
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Анна КузнецоваБагдад (город)ИракРоссияОбщество
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