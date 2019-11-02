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РИА Новости

На Украине перевернулся рейсовый автобус

15:14 02.11.2019
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© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус перевернулся в субботу в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области (Украина), пострадали восемь человек, сообщила пресс-служба Нацполиции.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 ноября около 11 часов утра (12 мск - ред.) на окраине села Должок Каменец-Подольского района… В результате аварии ориентировочно травмировались семь пассажиров и водитель транспортного средства. Данные по количеству и состояния здоровья пострадавших еще уточняются", - сообщила пресс-служба.
Пострадавших доставили в Каменец-Подольскую районную больницу.
Детали и причины ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы.
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"По предварительной информации, в транспортном средстве заклинило колесо, но окончательные выводы о причинах аварии можно будет сделать только после получения результатов автотехнической экспертизы и по завершении расследования", - отметили в полиции.
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Национальная полиция УкраиныКаменец-ПодольскийУкраинаВ мире
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