На Украине перевернулся рейсовый автобус

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 ноября около 11 часов утра (12 мск - ред.) на окраине села Должок Каменец-Подольского района… В результате аварии ориентировочно травмировались семь пассажиров и водитель транспортного средства. Данные по количеству и состояния здоровья пострадавших еще уточняются", - сообщила пресс-служба.

В Кузбассе один человек погиб и двое пострадали в ДТП

В Кузбассе один человек погиб и двое пострадали в ДТП

"По предварительной информации, в транспортном средстве заклинило колесо, но окончательные выводы о причинах аварии можно будет сделать только после получения результатов автотехнической экспертизы и по завершении расследования", - отметили в полиции.