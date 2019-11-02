Минздрав изменил норму потребления соли

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму потребления соли. Об этом рассказал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале.
Чиновник пояснил, что теперь показатели приведены в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения: не более пяти граммов соли в сутки. При этом употреблять стоит йодированную соль, что очень важно для профилактики тяжелых заболеваний, связанных с недостатком йода.
25 февраля, 09:26РИА НовостиНазвана новая опасность соли
По словам Салагая, многие россияне превышают эту норму в полтора-два раза, что увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, инфаркта и инсульта. При этом учитывается вся поступающая с пищей соль, а не только та, что используется для досаливания.
Замминистра также перечислил советы ВОЗ для сокращения потребления соли: меньше использовать ее при приготовлении пищи, ограничить соленые закуски и выбирать продукты с низким содержанием соли. Кроме того, организация рекомендует убрать солонки со стола, чтобы не досаливать еду без особой необходимости.