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РИА Новости

Минздрав изменил норму потребления соли

15:10 02.11.2019 (обновлено: 19:29 02.11.2019)
109350
© Flickr / Rebecca SiegelСоль
Соль
© Flickr / Rebecca Siegel
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму потребления соли. Об этом рассказал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале.
Чиновник пояснил, что теперь показатели приведены в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения: не более пяти граммов соли в сутки. При этом употреблять стоит йодированную соль, что очень важно для профилактики тяжелых заболеваний, связанных с недостатком йода.
Добываемая в Герреро-Негро соль
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Названа новая опасность соли
По словам Салагая, многие россияне превышают эту норму в полтора-два раза, что увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, инфаркта и инсульта. При этом учитывается вся поступающая с пищей соль, а не только та, что используется для досаливания.
Замминистра также перечислил советы ВОЗ для сокращения потребления соли: меньше использовать ее при приготовлении пищи, ограничить соленые закуски и выбирать продукты с низким содержанием соли. Кроме того, организация рекомендует убрать солонки со стола, чтобы не досаливать еду без особой необходимости.
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Олег СалагайЗдоровьеМинистерство здравоохранения РФВОЗРоссияОбщество
Популярные комментарии
Минздраву нужно перевести тему с пальмового масла.
2 ноября, 15:34
Людмила Голубева (Орлова)
243301211
Уже доказано, что количество потребляемой соли непосредственным образом на ССС не оказывает прямого влияния, т.к. излишки соли выводятся через почки или кожу. Может незначительно и на короткий срок подниматься давлении не приобретая устойчивого характера именно у гипертоников. Из двух моих знакомых, любивщих круто солённую еду, ни один не умер от проблем с давлением или сердцем.
2 ноября, 15:21
mmirko.bellotti
141570312
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