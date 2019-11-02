Путин отметил вклад фонда "Русский мир" в повышение авторитета страны

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XIII Ассамблеи Русского мира отметил вклад организации в продвижение ценностей русской культуры и повышение авторитета России.
Ассамблея проходит с 1 по 4 ноября в Ярославле.
Глава государства выразил убеждение, что атмосфера города и его архитектура вдохновят участников мероприятия на плодотворную работу и содержательные дискуссии о проблемах сбережения духовного, исторического и культурного наследия, а также популяризации русского языка. Достичь эти цели возможно при сотрудничестве государства, гражданских и религиозных объединений, партнерстве с соотечественниками за рубежом.
"И потому столь важна и востребована многогранная деятельность таких представительных общественных организаций, каким, без сомнения, является фонд "Русский мир". Его образовательные, просветительские, издательские, творческие проекты всегда интересны и неординарны, они способствуют продвижению ценностей русской литературы и культуры, расширению общего русскоязычного информационного пространства, повышению авторитета России в мире", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.
Путин высоко оценил стремление фонда внести личный вклад в решение значимых общенациональных задач и укрепление международного гуманитарного сотрудничества.
В завершение российский лидер поздравил участников ассамблеи с наступающим Днем народного единства и пожелал им успехов.