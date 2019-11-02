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РИА Новости
Культура

Путин отметил вклад фонда "Русский мир" в повышение авторитета страны

14:59 02.11.2019 (обновлено: 15:00 02.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XIII Ассамблеи Русского мира отметил вклад организации в продвижение ценностей русской культуры и повышение авторитета России.
Ассамблея проходит с 1 по 4 ноября в Ярославле.
Глава государства выразил убеждение, что атмосфера города и его архитектура вдохновят участников мероприятия на плодотворную работу и содержательные дискуссии о проблемах сбережения духовного, исторического и культурного наследия, а также популяризации русского языка. Достичь эти цели возможно при сотрудничестве государства, гражданских и религиозных объединений, партнерстве с соотечественниками за рубежом.
"И потому столь важна и востребована многогранная деятельность таких представительных общественных организаций, каким, без сомнения, является фонд "Русский мир". Его образовательные, просветительские, издательские, творческие проекты всегда интересны и неординарны, они способствуют продвижению ценностей русской литературы и культуры, расширению общего русскоязычного информационного пространства, повышению авторитета России в мире", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.
Путин высоко оценил стремление фонда внести личный вклад в решение значимых общенациональных задач и укрепление международного гуманитарного сотрудничества.
В завершение российский лидер поздравил участников ассамблеи с наступающим Днем народного единства и пожелал им успехов.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Вчера, 11:41Культура
Медведев отметил важность защиты историко-культурного наследия
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КультураФонд "Русский мир"Владимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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