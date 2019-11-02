Путин отметил вклад фонда "Русский мир" в повышение авторитета страны

Глава государства выразил убеждение, что атмосфера города и его архитектура вдохновят участников мероприятия на плодотворную работу и содержательные дискуссии о проблемах сбережения духовного, исторического и культурного наследия, а также популяризации русского языка. Достичь эти цели возможно при сотрудничестве государства, гражданских и религиозных объединений, партнерстве с соотечественниками за рубежом.