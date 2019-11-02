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РИА Новости

Кузнецова обещала помочь ребенку из Хакасии, которому мать повредила глаза

14:53 02.11.2019 (обновлено: 14:54 02.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В первую очередь необходимо позаботиться о здоровье ребёнка из Хакасии, которому мать после ссоры с мужем повредила глаза, сказала РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, добавив, что разберется в подробностях произошедшего.
Ранее врачи Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца прооперировали ребенка из Хакасии, которому мать после ссоры с мужем повредила глаза, один глаз удалось спасти, на место второго установлен имплант.
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"Все, что касается медицинской помощи - сейчас это главная задача, помощь ребёнку. В ближайшее время мы выясним все нюансы, если вдруг что-то нужно, готовы оказать содействие или более эффективную помощь - мы это сделаем", - сказала Кузнецова.
Омбудсмен добавила, что при семейных конфликтах в первую очередь страдают дети, поэтому важно, чтобы работали специальные службы, которые позволяли бы разрешать семейные споры.
"После семейного конфликта страдают дети и, конечно, - это недопустимо. Очень важно, чтобы были те службы, которые могут оказать помощь семье, если это ещё возможно, чтобы уладить конфликт, помочь разобраться в ситуации", - добавила омбудсмен.
Кроме того, по данным Кузнецовой, в аппарат полномочного поступает большой объём обращений по поводу определения места жительства детей, а также иные вопросы, связанные с семейными конфликтами.
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По данным следствия, 36-летняя женщина повредила глаза ребенку после ссоры с мужем на почве ревности. Сейчас ребенок находится в больнице, мать задержана. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Мальчик был экстренно направлен в республиканскую клиническую офтальмологическую больницу им. Н. М. Одежкина. Глава Хакасии Валентин Коновалов поручил региональному министру здравоохранения Владимиру Костюшу взять ситуацию под личный контроль и в случае необходимости транспортировать ребенка в одну из ведущих клиник другого региона. Были проведены консультации со специалистами микрохирургии глаза им. академика С.Н. Федорова из Иркутска, Красноярской краевой офтальмологической клинической больницы им. профессора П. Г. Макарова и Национального исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца. По итогам консультаций все необходимое лечение малышу было оказано в стенах республиканской офтальмологической больницы. Для определения дальнейшей тактики лечения было решено направить мальчика в Москву.
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