Кузнецова обещала помочь ребенку из Хакасии, которому мать повредила глаза

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В первую очередь необходимо позаботиться о здоровье ребёнка из В первую очередь необходимо позаботиться о здоровье ребёнка из Хакасии , которому мать после ссоры с мужем повредила глаза, сказала РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова , добавив, что разберется в подробностях произошедшего.

Ранее врачи Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца прооперировали ребенка из Хакасии, которому мать после ссоры с мужем повредила глаза, один глаз удалось спасти , на место второго установлен имплант.

"Все, что касается медицинской помощи - сейчас это главная задача, помощь ребёнку. В ближайшее время мы выясним все нюансы, если вдруг что-то нужно, готовы оказать содействие или более эффективную помощь - мы это сделаем", - сказала Кузнецова.

Омбудсмен добавила, что при семейных конфликтах в первую очередь страдают дети, поэтому важно, чтобы работали специальные службы, которые позволяли бы разрешать семейные споры.

"После семейного конфликта страдают дети и, конечно, - это недопустимо. Очень важно, чтобы были те службы, которые могут оказать помощь семье, если это ещё возможно, чтобы уладить конфликт, помочь разобраться в ситуации", - добавила омбудсмен.

Кроме того, по данным Кузнецовой, в аппарат полномочного поступает большой объём обращений по поводу определения места жительства детей, а также иные вопросы, связанные с семейными конфликтами.

По данным следствия, 36-летняя женщина повредила глаза ребенку после ссоры с мужем на почве ревности. Сейчас ребенок находится в больнице, мать задержана. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.