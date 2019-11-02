В Белоруссии подозревают 80-летнего пассажира в "минировании" самолета

МИНСК, 2 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о ложном сообщении о минировании авиарейса расследуют в Белоруссии, задержан 80-летний пассажир, сообщила в субботу пресс-служба белорусского СК.
"Вечером 1 ноября в Национальном аэропорту ''Минск'' при посадке на рейс ''Минск - Санкт-Петербург'' от 80-летнего пассажира поступило сообщение о возможности взрыва борта", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, на место происшествия выезжали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Они осмотрели место происшествия. Взрывных устройств не обнаружено.
"В отношении пожилого мужчины... возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 уголовного кодекса. В настоящее время он задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия", - сообщили в пресс-службе. Гражданство мужчины не уточняется.
Статья предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.