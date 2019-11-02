В Гонконге вандалы атаковали офис информационного агентства Синьхуа

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вандалы атаковали офис китайского информационного агентства Синьхуа в Гонконге, где в очередной раз жители вышли на улицы протестовать, сообщает газета South China Morning Post.
"На офис информационного агентства Синьхуа на Квинс-роад напали вандалы, разбили стеклянную входную дверь", - говорится в сообщении газеты.
В субботу более 100 кандидатов в окружной совет Гонконга от демократической партии устроили встречу с электоратом в парке Виктория. Люди вышли на улицы и в других районах. Протестующие устраивают поджоги и бросают в полицейских "коктейли Молотова". Полиция отвечает водометами и слезоточивым газом.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.