В Гонконге вандалы атаковали офис информационного агентства Синьхуа

В субботу более 100 кандидатов в окружной совет Гонконга от демократической партии устроили встречу с электоратом в парке Виктория. Люди вышли на улицы и в других районах. Протестующие устраивают поджоги и бросают в полицейских "коктейли Молотова". Полиция отвечает водометами и слезоточивым газом.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.