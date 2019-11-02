Перестройка в СССР способствовала объединению Германии, заявили в Берлине

БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Единство Единство Германии стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил советский лидер Михаил Горбачев, об этом написал в своей статье, распространенной в субботу в европейских СМИ, глава МИД ФРГ Хайко Маас

"Мы, немцы, знаем, кому мы обязаны этим счастьем: сотням тысячам восточных немцев, которые вышли на улицы за свободой. Но также и работникам гданьской верфи, поющим революционерам в балтийских странах, Венгрии, которая первая прорвала "железный занавес", вдохновителям Хартии-77 в Праге, демонстрантам со свечами в Братиславе, повстанцам Тимишоары - всем женщинам и мужчинам, чья свобода воли смела стены и колючую проволоку. И мы обязаны нашим друзьям и партнерам на Западе, а также политике гласности и перестройки, проводимой Горбачевым, которые проложили путь к объединению (Германии - Прим. ред)", - говорится в статье, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, которое будет отмечено 9 ноября.

По словам Мааса, немецкое единство "стало подарком Европы для Германии", в этой связи немцы "несут ответственность за то, чтобы завершить объединение Европы". Спасение евро или миграционный кризис - все это "создало новые траншеи в Европе", однако "мы выстоим в этом мире, только если мы удержим европейцев вместе", пишет Маас. Текст статьи приводит портал Grenzecho

"В одиночку мы не сможем противостоять четырем глобальным мировым вызовам: глобализации, изменению климата, дигитализации и миграции. Призывы из отдельных европейских столиц заглушаются в Москве, Пекине и, к сожалению, все чаще в Вашингтоне. Решающее значение имеет только голос Европы. Поэтому национальные выступления должны наконец стать табу в Европе", - считает глава МИД ФРГ.

Он добавил, что страны ЕС "должны совместно сформулировать и осуществить европейскую политику в отношении стран, таких как Россия и Китай". По словам министра, это требует "эффективной европейской дипломатии и, прежде всего, большей гибкости от нас всех".

Ранее в Германии было объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, для организации юбилея была создана правительственная комиссия. Юбилей охватит несколько больших дат, в частности, 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены, 3 октября 2020 года – 30 лет Германского единства.