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РИА Новости

Перестройка в СССР способствовала объединению Германии, заявили в Берлине

14:39 02.11.2019 (обновлено: 14:41 02.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФрагмент Берлинской стены на Потсдамской площади в районе Тиргартен
Фрагмент Берлинской стены на Потсдамской площади в районе Тиргартен
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Фрагмент Берлинской стены на Потсдамской площади в районе Тиргартен. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Единство Германии стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил советский лидер Михаил Горбачев, об этом написал в своей статье, распространенной в субботу в европейских СМИ, глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы, немцы, знаем, кому мы обязаны этим счастьем: сотням тысячам восточных немцев, которые вышли на улицы за свободой. Но также и работникам гданьской верфи, поющим революционерам в балтийских странах, Венгрии, которая первая прорвала "железный занавес", вдохновителям Хартии-77 в Праге, демонстрантам со свечами в Братиславе, повстанцам Тимишоары - всем женщинам и мужчинам, чья свобода воли смела стены и колючую проволоку. И мы обязаны нашим друзьям и партнерам на Западе, а также политике гласности и перестройки, проводимой Горбачевым, которые проложили путь к объединению (Германии - Прим. ред)", - говорится в статье, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, которое будет отмечено 9 ноября.
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Немецкий политик: без СССР и России германское единство было бы невозможным
По словам Мааса, немецкое единство "стало подарком Европы для Германии", в этой связи немцы "несут ответственность за то, чтобы завершить объединение Европы". Спасение евро или миграционный кризис - все это "создало новые траншеи в Европе", однако "мы выстоим в этом мире, только если мы удержим европейцев вместе", пишет Маас. Текст статьи приводит портал Grenzecho.
"В одиночку мы не сможем противостоять четырем глобальным мировым вызовам: глобализации, изменению климата, дигитализации и миграции. Призывы из отдельных европейских столиц заглушаются в Москве, Пекине и, к сожалению, все чаще в Вашингтоне. Решающее значение имеет только голос Европы. Поэтому национальные выступления должны наконец стать табу в Европе", - считает глава МИД ФРГ.
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Он добавил, что страны ЕС "должны совместно сформулировать и осуществить европейскую политику в отношении стран, таких как Россия и Китай". По словам министра, это требует "эффективной европейской дипломатии и, прежде всего, большей гибкости от нас всех".
Ранее в Германии было объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, для организации юбилея была создана правительственная комиссия. Юбилей охватит несколько больших дат, в частности, 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены, 3 октября 2020 года – 30 лет Германского единства.
Жители ГДР разбирают Берлинскую стену на сувениры
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Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией
Берлинская стена (Berliner Mauer) - инженерно-оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяженность составляла 155 километров.
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Хайко МаасГерманская Демократическая РеспубликаМИД ГерманииГерманияВ мире
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