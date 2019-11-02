В Московском метеобюро рассказали, когда ждать пика аномального тепла

Прохожие на улице Ильинка в Москве. Архивное фото

Прохожие на улице Ильинка в Москве

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с RT Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с RT заявила , что 5 и 6 ноября температура воздуха в Центральной России может достичь максимальных значений для текущего времени года.

Она подтвердила, что на европейскую территорию страны выходит глубокий циклон атлантического происхождения, благодаря которому ожидается практически субтропическое тепло.

Так, по прогнозам синоптиков, в столице будет 10—11 градусов тепла, что близко к рекордным значениям.

"Не исключено, что в Москве будет перекрыт суточный максимум температуры. То есть погода выше климатической нормы и больше соответствует октябрьским значениям". Татьяна Позднякова

Однако после 8 ноября температура начнет опускаться, отметила она.

Ранее ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в столичный регион и на всю территорию Центральной России придет мощный поток субтропического тепла. При этом возможны дожди.