Орешкин рассказал о планах по переходу на расчеты в нацвалютах в рамках ШОС

"Процесс идет. Идет он не быстро. Очень большие изменения необходимы в регуляторике, в создании инструментов и во взаимосвязи банковских систем. Есть еще и такое понятие, как привычка. Все привыкли делать расчеты в тех валютах, в которых они велись традиционно, и переход здесь не происходит быстро", - сказал Орешкин на брифинге после заседания Совета глав правительств членов ШОС, отвечая на вопрос о стадии инициативы по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.