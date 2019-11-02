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РИА Новости

Орешкин рассказал о планах по переходу на расчеты в нацвалютах в рамках ШОС

14:36 02.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Для перехода на взаиморасчеты в национальных валютах в рамках ШОС необходимы большие изменения, обсуждение по этому вопросу продолжается, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Процесс идет. Идет он не быстро. Очень большие изменения необходимы в регуляторике, в создании инструментов и во взаимосвязи банковских систем. Есть еще и такое понятие, как привычка. Все привыкли делать расчеты в тех валютах, в которых они велись традиционно, и переход здесь не происходит быстро", - сказал Орешкин на брифинге после заседания Совета глав правительств членов ШОС, отвечая на вопрос о стадии инициативы по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.
Орешкин напомнил, что в начале 2020 года в РФ пройдет семинар среди стран-участниц ШОС, посвященный этому вопросу. На нем планируется обсудить вопросы интеграции банковских и финансовых систем.
По словам министра, переход на взаиморасчеты даст большую независимость финансовых систем, устойчивость перед внешними потрясениями, влиянием третьих стран и торгово-экономического взаимодействия стран региона.
Шанхайская организация сотрудничества
14 июня, 10:33РИА Новости
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
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Максим ОрешкинШОСМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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