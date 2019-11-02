По Крымскому мосту с момента открытия проехали восемь миллионов автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. По По Крымскому мосту с момента открытия движения проехали 8 миллионов автомобилей, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

"Восемь миллионов автомобилей, в том числе 103 тысячи автобусов и 795 тысяч грузовиков, проехали по Крымскому мосту почти за полтора года работы", - говорится в сообщении.

Больше всего автомобилей – 1 миллион – проехало по мосту в августе 2019 года, суточный рекорд пришелся на 12 августа. Тогда за сутки через Керченский пролив проехало 35 989 транспортных средств. Наиболее часто по мосту ездят жители Крыма, Севастополя и Краснодарского края, а также автотуристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской, Московской, Ленинградской областей, отмечено в сообщении.

Автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались Крымским мостом вместо паромной переправы, с момента открытия движения сэкономили почти 26 миллиардов рублей. За один рейс на пароме (от порта "Крым" до порта "Кавказ" или в обратном направлении) нужно было заплатить от 1,5 до 19,5 тысяч рублей в зависимости от типа и габаритов автомобиля, напомнили в инфоцентре.

За бесперебойное функционирование трассы отвечают более 140 сотрудников и 35 единиц дорожной техники. Работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий. Параллельно ведется технический надзор за состоянием опор и пролетных строений с помощью приборов и датчиков. Вся информация поступает в центр управления производством на Таманском берегу.