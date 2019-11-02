По Крымскому мосту с момента открытия проехали восемь миллионов автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. По Крымскому мосту с момента открытия движения проехали 8 миллионов автомобилей, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
"Восемь миллионов автомобилей, в том числе 103 тысячи автобусов и 795 тысяч грузовиков, проехали по Крымскому мосту почти за полтора года работы", - говорится в сообщении.
Больше всего автомобилей – 1 миллион – проехало по мосту в августе 2019 года, суточный рекорд пришелся на 12 августа. Тогда за сутки через Керченский пролив проехало 35 989 транспортных средств. Наиболее часто по мосту ездят жители Крыма, Севастополя и Краснодарского края, а также автотуристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской, Московской, Ленинградской областей, отмечено в сообщении.
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Автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались Крымским мостом вместо паромной переправы, с момента открытия движения сэкономили почти 26 миллиардов рублей. За один рейс на пароме (от порта "Крым" до порта "Кавказ" или в обратном направлении) нужно было заплатить от 1,5 до 19,5 тысяч рублей в зависимости от типа и габаритов автомобиля, напомнили в инфоцентре.
За бесперебойное функционирование трассы отвечают более 140 сотрудников и 35 единиц дорожной техники. Работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий. Параллельно ведется технический надзор за состоянием опор и пролетных строений с помощью приборов и датчиков. Вся информация поступает в центр управления производством на Таманском берегу.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.