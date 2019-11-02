В ДНР опасаются провокаций националистов для срыва отвода сил в Донбассе

ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские националисты готовят провокации для срыва процесса разведения сил в районе Петровского в Донбассе, заявил в субботу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать отвод сил на участке в районе Петровского в Донбассе. В ДНР эту информацию подтвердили и заявили о готовности приступить к процессу.
"Украинские националисты продолжают планировать провокационные мероприятия по срыву разведения сторон на участках отвода сил и средств. По имеющейся у нас информации, радикалами харьковского отделения партии "Национальный корпус" рассматриваются способы организации провокации с задействованием БПЛА", - сказал Астрахань.
По его словам, провокация заключается в применении ударного беспилотника по позициям украинских силовиков в районе предстоящего отвода сил.
"Таким образом, националисты преследуют две цели. Первая – это устрашение военнослужащих ВСУ и вторая - обвинение Народной милиции в устроенной провокации и срыве разведения сторон", - добавил Астрахань.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.