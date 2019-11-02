В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 ноя — РИА Новости. Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.
Фотографию с животными в клетках, выброшенных на снег, опубликовали накануне вечером в сообществе местного общественного движения "Дай лапу". В публикации не уточнялось число котят, оставленных на морозе.
Животных случайно обнаружила на обочине трассы в сторону Когалыма жительница Сургута Елена Макогон. Она рассказала РИА Новости, что клеток было пять, а котят в них — 28.
"Рядом никого не было. Но раньше в соцсетях появлялось сообщение о мужчине, который спрашивал, куда можно деть 28 кошечек... Ровно столько и нашли, они все живые, они были в открытых клетках. Внутри также были лотки, миски с водой и кормом. Кто-то все это оставил на холоде, возможно надеясь, что животные разбегутся по лесу", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, всех котят разобрали местные жители, добровольцы. "Кто-то забрал десять котят, кто-то — семь, другие — пять. Всех забрали на передержку, будут раздавать. Главное, что животные находятся в тепле", — добавила она.
Отдел МВД по Сургутскому району проводит проверку.