В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе

"Рядом никого не было. Но раньше в соцсетях появлялось сообщение о мужчине, который спрашивал, куда можно деть 28 кошечек... Ровно столько и нашли, они все живые, они были в открытых клетках. Внутри также были лотки, миски с водой и кормом. Кто-то все это оставил на холоде, возможно надеясь, что животные разбегутся по лесу", — сказала собеседница агентства.