В Кузбассе начали проверку после пожара на предприятии, где погиб человек

КЕМЕРОВО, 2 ноя - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с пожаром на предприятии в Кемерово, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что пожар возник на ООО "Сибирский центр утилизации". Погиб один человек, также есть пострадавший. По данному факту СК организовал проверку.
"Прокуратурой области организована проверка в связи с пожаром, произошедшим 2 ноября на предприятии в Кемерово, в результате которого погиб человек. Проведение процессуальной проверки по данному факту также находится на контроле прокуратуры", – говорится в сообщении ведомства.