В Кузбассе начали проверку после пожара на предприятии, где погиб человек

"Прокуратурой области организована проверка в связи с пожаром, произошедшим 2 ноября на предприятии в Кемерово, в результате которого погиб человек. Проведение процессуальной проверки по данному факту также находится на контроле прокуратуры", – говорится в сообщении ведомства.