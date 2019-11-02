В Казани из больницы выписали детей, госпитализированных с отравлением

По данным минздрава Татарстана, в республиканскую клиническую инфекционную больницу были доставлены шестеро детей, из них трое были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

"На 13.00 мск 2 ноября трое госпитализированных детей были выписаны. Их состояние оценивается как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

В управлении Роспотребнадзора по Татарстану отметили, что специалисты на месте проводят эпидемиологическое расследование, отобраны пробы внешней среды и материал от сотрудников для лабораторных исследований. У заболевших и лиц с симптомами заболевания отобран материал для исследования. Все дети, прибывшие на турнир (111 человек), осмотрены медработниками, лиц с симптомами острой кишечной инфекции не выявлено, установлено медицинское наблюдение.