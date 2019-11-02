В Казани из больницы выписали детей, госпитализированных с отравлением

КАЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Трое из отравившихся в пятницу в казанском отеле "Кристалл" детей, госпитализированных ранее, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Татарстана.
По информации СУСК по Татарстану, за помощью с признаками отравления обратился 31 ребенок в возрасте 6-10 лет – постояльцы отеля "Кристалл", шестеро из них были госпитализированы. По предварительным данным, все они воспользовались услугами ресторана отеля, которые предоставляло ООО "Фортепиано". Дети прибыли в Казань из разных регионов РФ для участия в футбольном турнире. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
По данным минздрава Татарстана, в республиканскую клиническую инфекционную больницу были доставлены шестеро детей, из них трое были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
"На 13.00 мск 2 ноября трое госпитализированных детей были выписаны. Их состояние оценивается как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.
Врачи дали выписанным детям все необходимые рекомендации.
В управлении Роспотребнадзора по Татарстану отметили, что специалисты на месте проводят эпидемиологическое расследование, отобраны пробы внешней среды и материал от сотрудников для лабораторных исследований. У заболевших и лиц с симптомами заболевания отобран материал для исследования. Все дети, прибывшие на турнир (111 человек), осмотрены медработниками, лиц с симптомами острой кишечной инфекции не выявлено, установлено медицинское наблюдение.