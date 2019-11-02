Россия в октябре выполнила соглашение ОПЕК+ на 93%, уточнил Новак

Россия в рамках своих обязательств должна сокращать добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей в сутки – примерно до 11,19 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, 211 тысяч баррелей означает выполнение этого условия примерно на 93%