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РИА Новости

Россия в октябре выполнила соглашение ОПЕК+ на 93%, уточнил Новак

13:22 02.11.2019 (обновлено: 13:23 02.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Россия в рамках соглашения ОПЕК+ в октябре сократила добычу нефти в среднем на 211 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, то есть, выполнив условия на 93%, при этом в конце месяца сокращение было больше оговоренного объема - 298 тысяч, следует из слов главы Минэнерго РФ Александра Новака.
"В рамках ОПЕК+ Россия в октябре находится на уровне сокращения добычи нефти в 211 тысяч баррелей в сутки относительно октября 2018 года. При этом на конец октября сокращение находилось на уровне 298 тысяч баррелей", - сказал Новак.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
Россия в рамках своих обязательств должна сокращать добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей в сутки – примерно до 11,19 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, 211 тысяч баррелей означает выполнение этого условия примерно на 93%
Новак ранее говорил, что Россия нацелена в октябре полностью выполнить взятые на себя обязательства.
Расклад сил на мировом рынке нефти
1 августа 2018, 16:52РИА Новости
Расклад сил на мировом рынке нефти
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Министерство энергетики РФОПЕКАлександр НовакРоссияЭкономика
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