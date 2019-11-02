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РИА Новости

"Ноябрьфест" в Крыму собрал 15 виноделен и 30 предприятий гастрономии

13:21 02.11.2019 (обновлено: 21:38 02.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНа фестивале молодого вина
На фестивале молодого вина
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На фестивале молодого вина
ЯЛТА, 2 ноя - РИА Новости. Эногастрономический фестиваль "Ноябрьфест" открылся в Крыму, свою продукцию гостям представляют 15 крымских виноделен и 30 гастрономических предприятий Крыма и России, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Основной день фестиваля эногастрономии "Ноябрьфест" открылся ровно в полдень на площадке крымского объединения "Массандра". Открыл фестиваль Волченко.
"Порядка 30 гастрономических предприятий – не только крымские рестораны, есть сыроварни, предприятия, представляющие мясную продукцию… и 15 винзаводов принимают участие в фестивале", - сказал журналистам Волченко.
Для гостей фестиваля приготовлена музыкальная программа, в основном джазового формата – крымские группы Darina's Band и ШнAпS Band. Хедлайнером фестиваля станет российская группа Uma2rman, которая выступит на площадке фестиваля в 16.00, сказал Волченко. Похолодание, которое пришло в Крым в конце недели, не мешает проведению мероприятия – в Ялте днем всего до +8 градусов, но солнечно.
"Это прекрасная открытая площадка, есть риски по погоде. Может быть, хотелось, чтобы было потеплее… но поверьте, для эногастрономии она идеальна. Так что добро пожаловать", - сказал министр.
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Виноделы полуострова знакомят всех желающих с напитками собственного производства. Свою продукцию представляют и дадут продегустировать как самые известные винодельческие бренды Крыма, так и молодые компании. При этом с 1 по 3 ноября на винзаводах будут проводиться дни открытых дверей с экскурсиями, со списком можно ознакомиться на сайте #Ноябрьфест.
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ТуризмНовости - ТуризмВадим ВолченкоКрымРоссияОбщество
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