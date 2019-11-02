Стало известно, когда выйдет новый фильм о Человеке-пауке

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Студия Sony Pictures объявила в Твиттере, что сиквел анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные" выйдет 8 апреля 2022 года.

Других подробностей, включая имя режиссера и сценариста, пока не раскрыли.

Первый фильм о подростке из Нью-Йорка Майлзе Моралесе, который живет в мире, где каждый может носить костюм супергероя Человек-паука, вышел в декабре 2018 года, а после получил премию "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм".