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РИА Новости
Культура

Стало известно, когда выйдет новый фильм о Человеке-пауке

17:29 02.11.2019
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© Фото : Sony Pictures 2018Кадр из фильма "Человек-паук: Через вселенные"
Кадр из фильма Человек-паук: Через вселенные
© Фото : Sony Pictures 2018
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Студия Sony Pictures объявила в Твиттере, что сиквел анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные" выйдет 8 апреля 2022 года.
Других подробностей, включая имя режиссера и сценариста, пока не раскрыли.
Первый фильм о подростке из Нью-Йорка Майлзе Моралесе, который живет в мире, где каждый может носить костюм супергероя Человек-паука, вышел в декабре 2018 года, а после получил премию "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм".
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