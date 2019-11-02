В Чувашии снегоуборочный автомобиль столкнулся с электричкой

Авария произошла в субботу около 10.30 на нулевом километре автодороги Аниш-Чагаси-Верхняя Яндоба в районе перегона, оборудованного светозвуковой сигнализацией.
"По предварительным данным, водитель КамАЗа, не убедившись в безопасности манёвра, выехал на пути и столкнулся с электропоездом. Пассажиров в электричке не было. В результате ДТП водитель снегоуборочной техники с переломом бедра и сотрясением головного мозга доставлен в больницу. Согласно медосвидетельствованию, он был трезв", - рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, дорожное движение частично восстановлено. С дороги необходимо убрать машину и обломки.
Движение поездов восстановлено полностью, подчеркнул собеседник агентства.
© Фото : УГИБДД МВД по Чувашской РеспубликеВ Канашском районе Чувашии снегоуборочный автомобиль столкнулся с электричкой
1 из 3
В Канашском районе Чувашии снегоуборочный автомобиль столкнулся с электричкой
© Фото : УГИБДД МВД по Чувашской Республике
© Фото : УГИБДД МВД по Чувашской РеспубликеВ Канашском районе Чувашии снегоуборочный автомобиль столкнулся с электричкой
2 из 3
В Канашском районе Чувашии снегоуборочный автомобиль столкнулся с электричкой
© Фото : УГИБДД МВД по Чувашской Республике
© Фото : УГИБДД МВД по Чувашской РеспубликеВ Канашском районе Чувашии снегоуборочный автомобиль столкнулся с электричкой
3 из 3
В Канашском районе Чувашии снегоуборочный автомобиль столкнулся с электричкой
© Фото : УГИБДД МВД по Чувашской Республике
1 из 3
В Канашском районе Чувашии снегоуборочный автомобиль столкнулся с электричкой
© Фото : УГИБДД МВД по Чувашской Республике
2 из 3
В Канашском районе Чувашии снегоуборочный автомобиль столкнулся с электричкой
© Фото : УГИБДД МВД по Чувашской Республике
3 из 3
В Канашском районе Чувашии снегоуборочный автомобиль столкнулся с электричкой
© Фото : УГИБДД МВД по Чувашской Республике