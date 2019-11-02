В Чувашии снегоуборочный автомобиль столкнулся с электричкой

"По предварительным данным, водитель КамАЗа, не убедившись в безопасности манёвра, выехал на пути и столкнулся с электропоездом. Пассажиров в электричке не было. В результате ДТП водитель снегоуборочной техники с переломом бедра и сотрясением головного мозга доставлен в больницу. Согласно медосвидетельствованию, он был трезв", - рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.