Во Флориде задержали школьника за попытку нанять киллера в Instagram

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Полиция в штате Флорида задержала 18-летнего юношу за попытку нанять в Instagram киллера для убийства сотрудника школы, сообщает газета Bradenton Herald.
По данным полиции округа Паско, учащийся школы Фивей Николас Годфри воспользовался аккаунтом в Instagram под названием "Фан-клуб Фивей", чтобы отправить сообщения другому школьнику.
"Мне нужен человек, который мог бы убить кое-кого <…> Без шуток, мне нужно устранить его как можно скорее", — написал Годфри, предложив заплатить за убийство сотрудника школы 100 тысяч долларов.
Полиция вычислила, где живет Годфри, узнав его IP-адрес через аккаунт в соцсети. Годфри признался, что отправил сообщение, но заявил, что это была шутка. Юношу задержали по обвинению в подстрекательстве к убийству.