Во Флориде задержали школьника за попытку нанять киллера в Instagram

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Полиция в штате Полиция в штате Флорида задержала 18-летнего юношу за попытку нанять в Instagram киллера для убийства сотрудника школы, сообщает газета Bradenton Herald

По данным полиции округа Паско, учащийся школы Фивей Николас Годфри воспользовался аккаунтом в Instagram под названием "Фан-клуб Фивей", чтобы отправить сообщения другому школьнику.

"Мне нужен человек, который мог бы убить кое-кого <…> Без шуток, мне нужно устранить его как можно скорее", — написал Годфри, предложив заплатить за убийство сотрудника школы 100 тысяч долларов.