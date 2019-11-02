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РИА Новости

Во Флориде задержали школьника за попытку нанять киллера в Instagram

13:14 02.11.2019 (обновлено: 14:49 02.11.2019)
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© AP Photo / David GoldmanОфицер полиции штата Флорида, США
Офицер полиции штата Флорида, США
© AP Photo / David Goldman
Офицер полиции штата Флорида, США. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Полиция в штате Флорида задержала 18-летнего юношу за попытку нанять в Instagram киллера для убийства сотрудника школы, сообщает газета Bradenton Herald.
По данным полиции округа Паско, учащийся школы Фивей Николас Годфри воспользовался аккаунтом в Instagram под названием "Фан-клуб Фивей", чтобы отправить сообщения другому школьнику.
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"Мне нужен человек, который мог бы убить кое-кого <…> Без шуток, мне нужно устранить его как можно скорее", — написал Годфри, предложив заплатить за убийство сотрудника школы 100 тысяч долларов.
Полиция вычислила, где живет Годфри, узнав его IP-адрес через аккаунт в соцсети. Годфри признался, что отправил сообщение, но заявил, что это была шутка. Юношу задержали по обвинению в подстрекательстве к убийству.
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ФлоридаСШАВ мире
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