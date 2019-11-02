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РИА Новости

Глава Киргизии пообещал покинуть пост после окончания президентского срока

13:05 02.11.2019 (обновлено: 13:06 02.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 2 ноя - РИА Новости. Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков в субботу на неформальной встрече с журналистами пообещал покинуть свой пост после окончания президентского срока.
"Я не буду пытаться продлить свои полномочия", - заявил глава государства.
По его словам, он чист перед законом и народом и готов ответить за все свои действия на президентском посту.
"Надо было выбрать - государство или свои близкие. Я сделал выбор, я выбрал народ Киргизии", - заявил Жээнбеков.
Согласно Конституции республики, президент Киргизии избирается сроком на 6 лет, но только один раз. Инаугурация Жээнбекова состоялась в ноябре 2017 года.
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