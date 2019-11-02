Глава Киргизии пообещал покинуть пост после окончания президентского срока

БИШКЕК, 2 ноя - РИА Новости. Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков в субботу на неформальной встрече с журналистами пообещал покинуть свой пост после окончания президентского срока.
"Я не буду пытаться продлить свои полномочия", - заявил глава государства.
По его словам, он чист перед законом и народом и готов ответить за все свои действия на президентском посту.
"Надо было выбрать - государство или свои близкие. Я сделал выбор, я выбрал народ Киргизии", - заявил Жээнбеков.
Согласно Конституции республики, президент Киргизии избирается сроком на 6 лет, но только один раз. Инаугурация Жээнбекова состоялась в ноябре 2017 года.