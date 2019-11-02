В Ленинградской области два подростка попали в больницу после драки

"По предварительной информации, вечером 1 ноября на одной из улиц города Кудрово произошел конфликт между двумя 14-летними подростками, в ходе которого оба несовершеннолетних получили телесные повреждения. Один - в виде травмы головы и лица, другой - в виде проникающего колото-резаного ранения живота", - говорится в сообщении.