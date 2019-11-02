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РИА Новости

В Ленинградской области два подростка попали в больницу после драки

13:04 02.11.2019 (обновлено: 13:09 02.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Следственные органы в Ленинградской области проводят проверку после конфликта между двумя 14-летними подростками, в результате которого один получил травмы головы и лица, другой - колото-резаное ранение живота, сообщает региональное СУ СК РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером в городе Кудрово.
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"По предварительной информации, вечером 1 ноября на одной из улиц города Кудрово произошел конфликт между двумя 14-летними подростками, в ходе которого оба несовершеннолетних получили телесные повреждения. Один - в виде травмы головы и лица, другой - в виде проникающего колото-резаного ранения живота", - говорится в сообщении.
Подростки были госпитализированы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего.
Отмечается, что следователем будут изучены условия проживания и обучения подростков, а также будет дана оценка деятельности субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
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