В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу

МУРМАНСК, 2 ноя — РИА Новости. Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
Его арестовали на два месяца.
Трагедия произошла 31 октября в детском саду "Сказка". Во время тихого часа туда проник пьяный мужчина: он позвонил в звонок и его без вопросов впустил охранник. Мужчина поднялся на второй этаж, вошел в группу и зарезал ребенка. Стал ли мальчик случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно.
Подозреваемого задержали на месте. Сейчас он находится под стражей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
31 октября, 23:08РИА НовостиЗнакомый рассказал об убийце ребенка в Нарьян-Маре