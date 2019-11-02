В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу

Трагедия произошла 31 октября в детском саду "Сказка". Во время тихого часа туда проник пьяный мужчина: он позвонил в звонок и его без вопросов впустил охранник. Мужчина поднялся на второй этаж, вошел в группу и зарезал ребенка. Стал ли мальчик случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно.