Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-02T13:25Z
https://ria.ru/20191102/1560520785.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156047/25/1560472505_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_99f00db320e2fd50fb3829e33a780b06.jpg
РИА Новости

В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу

12:54 02.11.2019 (обновлено: 13:25 02.11.2019)
193850
© Фото : Администрация Ненецкого автономного округаЖители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду "Сказка"
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
© Фото : Администрация Ненецкого автономного округа
МУРМАНСК, 2 ноя — РИА Новости. Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
Его арестовали на два месяца.
Трагедия произошла 31 октября в детском саду "Сказка". Во время тихого часа туда проник пьяный мужчина: он позвонил в звонок и его без вопросов впустил охранник. Мужчина поднялся на второй этаж, вошел в группу и зарезал ребенка. Стал ли мальчик случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно.
Подозреваемого задержали на месте. Сейчас он находится под стражей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Мужчина, подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
31 октября, 23:08РИА Новости
Знакомый рассказал об убийце ребенка в Нарьян-Маре
1101017585243
Обсудить 64
Убийство ребенка в Нарьян-МареСледственный комитет РФНарьян-МарРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
К сожалению в большинстве случаев, охранник - это формальная должность. Да, для "строгой комиссии" он существует, да, даже в натуре. Но толку - как от козла молока. Я по работе часто бываю и в школах и на территории садов: ХОТЬ бы раз кто уточнил, кто я, что делаю, че приперся... Ни фига! Достаточно буркнуть что-то невразумительное и тебе всегда открывают.. никто документ ни разу не спросил, хотя всегда с собой. А вдруг у меня в сумке взрывное устройство!? Ужас дикий просто...
2 ноября, 13:33
Дмитрий
45101004
У нас мало профессиональных охранников, для кого это действительно профессия. Большинство - это доморощенные лопухи или амбалы, которые даже элементарных законов не знают, а руководствуются собственным чувством справедливости или собственным видением ситуации. Решать кроссворды, читать газеты, или бить кому попало морды - вот основные функции наших охранников.
2 ноября, 13:43
для души и дела
33101106
Рекомендуем
Табличка на здании компании Нафтогаз Украины
В "Нафтогазе" нашли "серьезный аргумент" в переговорах с Россией
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Ямал
Пассажир экстренно приземлившегося SSJ100 описал момент посадки
Макет ракеты-носителя Ангара-1.2
"Роскосмос" расторг контракт на производство ракеты "Ангара"
Удаление зуба
В Германии стоматолог побил рекорд, удалив зуб пациенту
Свадьба
Девушку уличили в измене из-за фотографий на свадьбе
Луна Феннер
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве после жалоб соседей в квартире у мужчин нашли девочек-подростков
Омбудсмен Анна Кузнецова и глава кинологической федерации Владимир Голубев подарили томскому подростку, чью собаку переехала машина, щенка немецкой овчарки. Стоп-кадр видео корреспондента РИА Новости
Подростку из Томска, чью собаку сбила машина, подарили щенка
Певец Руслан Алехно во время слепых прослушиваний на шоу Голос
Участник Евровидения не прошел слепые прослушивания в "Голос"
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Европейские СМИ: "Украина выиграла газовую игру"
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Пустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре охранника задержали
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
МИД Украины вызвал посла Франции после заявления Макрона
Эльджаркиев Ибрагим
В Москве застрелили начальника центра "Э" по Ингушетии
Прохожие на улице Ильинка в Москве
Синоптики пообещали жителям Москвы субтропическое тепло
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42В Минске Пугачевой вручили цветы и конфеты от Лукашенко
00:30НСПК ведет переговоры о приеме карт "Мир" с крупнейшими банками Таиланда
00:29Приходько рассказал про приоритетные направления АСЕАН
00:25В Молдавии пройдет второй тур местных выборов
00:23Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Бангкоке
00:19В Новосибирске пройдет фестиваль национальных литератур народов России
00:13В Москве стартует всероссийская акция "Ночь искусств"
00:07Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
23:41В ЛНР заявили о двух случаях обстрелов со стороны украинских силовиков
23:09В Самарской области перевернулся автобус со школьниками
23:07В Лондоне забытую в электричке скрипку 18 века вернули владельцу
23:05В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве Эльджаркиева
22:50В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
22:41В Калмыкии более семи тысяч человек остались без газа из-за аварии
22:38Кадыров призвал недоброжелателей задуматься о своих ошибках
22:25Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме Ридли Скотта о семье Гуччи
22:12В Сирии рассказали о маршруте патрулирования российской военной полиции
21:48Зариф направит письмо Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе
21:37Главу лесхоза в Харьковской области арестовали по делу о взятке
21:36Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
Лента новостейМолния