Представительница Индии стала Miss CosmoWorld — 2019

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Представительница Индии Сандра Соман стала победительницей международного конкурса красоты Miss CosmoWorld — 2019.
"Miss CosmoWorld — 2019, поздравляем Сандру Соман из Индии, которая получила корону победительницы", - говорится в сообщении на странице конкурса в Instagram.
Всего в конкурсе принимали участие представительницы 24 стран, Россию представляла 26-летняя Ирина Квитко.
Победительница конкурса получит денежный приз, путевку в Италию и подпишет контракт с малайзийской компанией, работающей в сфере моды.
Miss Cosmo World ежегодно проводится в Куала-Лумпуре с 2015 года. Целью конкурса является выбор современных независимых девушек, обладающих лидерскими качествами. В прошлом году победительницей конкурса стала филиппинка Дженнифер Озбо.