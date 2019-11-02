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РИА Новости

Представительница Индии стала Miss CosmoWorld — 2019

12:50 02.11.2019
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© Miss CosmoWorldПобедительница конкурса красоты Miss CosmoWorld 2019 Сандра Соман (в центре)
Победительница конкурса красоты Miss CosmoWorld 2019 Сандра Соман (в центре)
© Miss CosmoWorld
Победительница конкурса красоты Miss CosmoWorld 2019 Сандра Соман (в центре)
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Представительница Индии Сандра Соман стала победительницей международного конкурса красоты Miss CosmoWorld — 2019.
"Miss CosmoWorld — 2019, поздравляем Сандру Соман из Индии, которая получила корону победительницы", - говорится в сообщении на странице конкурса в Instagram.
Всего в конкурсе принимали участие представительницы 24 стран, Россию представляла 26-летняя Ирина Квитко.
Победительница конкурса получит денежный приз, путевку в Италию и подпишет контракт с малайзийской компанией, работающей в сфере моды.
Miss Cosmo World ежегодно проводится в Куала-Лумпуре с 2015 года. Целью конкурса является выбор современных независимых девушек, обладающих лидерскими качествами. В прошлом году победительницей конкурса стала филиппинка Дженнифер Озбо.
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Конкурс красоты Miss Cosmo WorldКуала-ЛумпурИндияВ мире
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