Опубликовано видео тушения танкера в Находке

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры тушения танкера "Залив Америка", на борту которого взорвался газ.
Сейчас судно остается на рейде порта Находка. Ожидается прибытие экспертов компетентных органов, которые будут расследовать происшествие.
Ранее стало известно, что на судне произошел хлопок газа, в результате чего погибли два человека. Третий утонул на глазах экипажа, его ищут спасатели. В поисках участвуют несколько кораблей, в том числе два буксира.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в танкер поступает вода, крен составляет три градуса.
Представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта, в свою очередь, заявил, что угрозы затопления судна нет.