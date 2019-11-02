Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-02T16:02Z
https://ria.ru/20191102/1560520678.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156052/06/1560520660_62:0:1703:923_1036x0_80_0_0_888e94dee1822ecc4454d232440e2f2b.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео тушения танкера в Находке

12:51 02.11.2019 (обновлено: 16:02 02.11.2019)
2269
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры тушения танкера "Залив Америка", на борту которого взорвался газ.
Сейчас судно остается на рейде порта Находка. Ожидается прибытие экспертов компетентных органов, которые будут расследовать происшествие.
Ранее стало известно, что на судне произошел хлопок газа, в результате чего погибли два человека. Третий утонул на глазах экипажа, его ищут спасатели. В поисках участвуют несколько кораблей, в том числе два буксира.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
Вчера, 09:36РИА Новости
Очевидцы рассказали о взрыве на танкере в Находке
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в танкер поступает вода, крен составляет три градуса.
Представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта, в свою очередь, заявил, что угрозы затопления судна нет.
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
Вчера, 10:53РИА Новости
Крупные ЧП на водном транспорте в России в 2017-2019 годах
1141807
Обсудить 4
Взрыв на танкере в НаходкеНаходкаПроисшествия
Рекомендуем
Прохожие на улице Ильинка в Москве
Синоптики пообещали жителям Москвы субтропическое тепло
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
Очевидцы рассказали о взрыве на танкере в Находке
Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна
РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви
Автомобиль американского посольства в Шанхае
Орешкин прокомментировал торговое соглашение между США и Китаем
Объект газотранспортной системы Украины
"Нафтогаз" подал против "Газпрома" новый иск
Пожар у входа в метрополитен Сантьяго
Зачем рука Москвы разрушила метро в Сантьяго
Эльджаркиев Ибрагим
В Москве застрелили начальника центра "Э" по Ингушетии
Дети в лагере беженцев в Ираке
В Ираке обнаружили еще четырех российских детей
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Европейские СМИ: "Украина выиграла газовую игру"
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Девушка звонит по телефону
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать "да" на звонки незнакомцев
3D изображение раковой клетки
Страдающий от рака журналист назвал первые симптомы болезни
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой российских самолетов
Барельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе
Мэр Одессы назвал демонтаж Нацкорпусом барельефа Жукова плевком в лицо
Российские рубли
Цифры не лгут. Рубль ставит рекорды во внешней торговле России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42В Минске Пугачевой вручили цветы и конфеты от Лукашенко
00:30НСПК ведет переговоры о приеме карт "Мир" с крупнейшими банками Таиланда
00:29Приходько рассказал про приоритетные направления АСЕАН
00:25В Молдавии пройдет второй тур местных выборов
00:23Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Бангкоке
00:19В Новосибирске пройдет фестиваль национальных литератур народов России
00:13В Москве стартует всероссийская акция "Ночь искусств"
00:07Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
23:41В ЛНР заявили о двух случаях обстрелов со стороны украинских силовиков
23:09В Самарской области перевернулся автобус со школьниками
23:07В Лондоне забытую в электричке скрипку 18 века вернули владельцу
23:05В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве Эльджаркиева
22:50В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
22:41В Калмыкии более семи тысяч человек остались без газа из-за аварии
22:38Кадыров призвал недоброжелателей задуматься о своих ошибках
22:25Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме Ридли Скотта о семье Гуччи
22:12В Сирии рассказали о маршруте патрулирования российской военной полиции
21:48Зариф направит письмо Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе
21:37Главу лесхоза в Харьковской области арестовали по делу о взятке
21:36Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
Лента новостейМолния