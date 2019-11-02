Опубликовано видео тушения танкера в Находке

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Телеканал "Звезда" Телеканал "Звезда" опубликовал кадры тушения танкера "Залив Америка", на борту которого взорвался газ.

Сейчас судно остается на рейде порта Находка . Ожидается прибытие экспертов компетентных органов, которые будут расследовать происшествие.

Ранее стало известно, что на судне произошел хлопок газа , в результате чего погибли два человека. Третий утонул на глазах экипажа, его ищут спасатели. В поисках участвуют несколько кораблей, в том числе два буксира.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в танкер поступает вода, крен составляет три градуса.