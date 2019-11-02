В Кузбассе усилят меры безопасности после трагедии в детсаду в Нарьян-Маре

"Обеспечение безопасности детей показало свою слабую сторону, заставило еще раз задуматься над тем, как максимально обезопасить наших детей от преступных посягательств любого рода, сделать все, чтобы родители были уверены в завтрашнем дне своих детей", – говорится в телеграмме.