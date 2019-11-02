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РИА Новости

В Кузбассе усилят меры безопасности после трагедии в детсаду в Нарьян-Маре

12:35 02.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сергей Цивилев. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил правоохранителям, работникам образовательных учреждений, а также главам городов и районов принять все необходимые меры по недопущению трагедий, подобных произошедшей в детском саду в Нарьян-Маре, сообщает пресс-служба администрации региона.
В четверг днем во время тихого часа в детский сад в Нарьян-Маре проник пьяный мужчина – он позвонил в звонок, и его без вопросов пустил охранник. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу и зарезал шестилетнего мальчика. Подозреваемого задержали на месте, в пятницу суд заключил его под стражу. Охранник детского сада задержан.
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"Обеспечение безопасности детей показало свою слабую сторону, заставило еще раз задуматься над тем, как максимально обезопасить наших детей от преступных посягательств любого рода, сделать все, чтобы родители были уверены в завтрашнем дне своих детей", – говорится в телеграмме.
"Рекомендовать управлению федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области провести проверки деятельности частных охранных предприятий, задействованных в охране образовательных учреждений на предмет качества и эффективности выполнения охранных мероприятий…, главному управлению МВД России по Кемеровской области совместно с образовательными учреждениями организовать инструктаж персонала по отработке мер взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций", – говорится в тексте телеграммы.
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Из телеграммы следует, что в образовательных организациях главам муниципальных образований Кузбасса необходимо принять меры, обеспечивающие надлежащую охрану учреждений, усилить пропускной и внутриобъектовый режимы. Также в числе перечисленных требований губернатора – внеочередные проверки учреждений на антитеррористическую защищенность и пропускной режим.
С руководителями и работниками учреждений рекомендовано отработать предупредительные меры. Для учащихся и воспитанников образовательных учреждений провести лекции и беседы. Персонал проверят на знание обязанностей.
"Главам муниципальных образований исполнение мероприятий требую взять под личный контроль", – говорится в телеграмме.
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Убийство ребенка в Нарьян-МареСергей ЦивилевНарьян-МарКемеровская областьОбщество
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