В Кузбассе усилят меры безопасности после трагедии в детсаду в Нарьян-Маре

КЕМЕРОВО, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил правоохранителям, работникам образовательных учреждений, а также главам городов и районов принять все необходимые меры по недопущению трагедий, подобных произошедшей в детском саду в Нарьян-Маре, сообщает пресс-служба администрации региона.
В четверг днем во время тихого часа в детский сад в Нарьян-Маре проник пьяный мужчина – он позвонил в звонок, и его без вопросов пустил охранник. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу и зарезал шестилетнего мальчика. Подозреваемого задержали на месте, в пятницу суд заключил его под стражу. Охранник детского сада задержан.
"Обеспечение безопасности детей показало свою слабую сторону, заставило еще раз задуматься над тем, как максимально обезопасить наших детей от преступных посягательств любого рода, сделать все, чтобы родители были уверены в завтрашнем дне своих детей", – говорится в телеграмме.
"Рекомендовать управлению федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области провести проверки деятельности частных охранных предприятий, задействованных в охране образовательных учреждений на предмет качества и эффективности выполнения охранных мероприятий…, главному управлению МВД России по Кемеровской области совместно с образовательными учреждениями организовать инструктаж персонала по отработке мер взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций", – говорится в тексте телеграммы.
Из телеграммы следует, что в образовательных организациях главам муниципальных образований Кузбасса необходимо принять меры, обеспечивающие надлежащую охрану учреждений, усилить пропускной и внутриобъектовый режимы. Также в числе перечисленных требований губернатора – внеочередные проверки учреждений на антитеррористическую защищенность и пропускной режим.
С руководителями и работниками учреждений рекомендовано отработать предупредительные меры. Для учащихся и воспитанников образовательных учреждений провести лекции и беседы. Персонал проверят на знание обязанностей.
"Главам муниципальных образований исполнение мероприятий требую взять под личный контроль", – говорится в телеграмме.
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