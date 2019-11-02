Агентство защиты населения подтвердило гибель сотрудника в Киселевске

"Выяснили, он. Сотрудник нашего агентства… Марат Гарипов, он работает у нас в Белово, в спасательной группе. Директор отработал ситуацию… Мы в рамках своей служебной проверки, естественно, все материалы соберем, а потом уже в зависимости от того, какое решение будет следственных органов, конечно, будем принимать управленческие решения. По факту будет проведено служебное расследование", – рассказал Стефанский.

"Он с 1998 года работает. Понятно, что не мы его принимали на работу, не мы его изучали как кандидата… Когда будет точное решение следственных органов, конечно, будем принимать свои внутренние, ведомственные решения, направленные на профилактику подобных вещей. Всех (сотрудников – ред.) попробуем проверить… еще раз через базы данных МВД, ОВД и прочее, и прочее", – уточнил руководитель департамента.