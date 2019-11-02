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РИА Новости

Агентство защиты населения подтвердило гибель сотрудника в Киселевске

12:11 02.11.2019
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© СК РоссииНа месте перестрелки в селе Верх-Чумыш Кемеровской области. Стоп кадр видео СК РФ
На месте перестрелки в селе Верх-Чумыш Кемеровской области. Стоп кадр видео СК РФ
© СК России
КЕМЕРОВО, 2 ноя - РИА Новости. Погибший на месте убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева Марат Гарипов работал в Агентстве по защите населения и территории Кемеровской области, по данному факту будет проведено служебное расследование, сообщил РИА Новости руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям региона Константин Стефанский.
Лаврентьев был убит в ночь на 1 ноября в собственном доме. Недалеко от погибшего было обнаружено тело одного из предполагаемых преступников. СК РФ по региону возбудил уголовное дело по статье "убийство, совершенное группой лиц". Приоритетная версия – разбойное нападение. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что предполагаемый убийца, найденный рядом с телом убитого экс-мэра Киселевска – сотрудник Агентства по защите населения Кемеровской области Марат Гарипов. Его личность якобы была опознана по отпечаткам пальцев. Руководство Агентства в пятницу выезжало в город Белово, чтобы проверить эту информацию.
"Выяснили, он. Сотрудник нашего агентства… Марат Гарипов, он работает у нас в Белово, в спасательной группе. Директор отработал ситуацию… Мы в рамках своей служебной проверки, естественно, все материалы соберем, а потом уже в зависимости от того, какое решение будет следственных органов, конечно, будем принимать управленческие решения. По факту будет проведено служебное расследование", – рассказал Стефанский.
Собеседник агентства также добавил, что погибший Гарипов работал в Агентстве по защите населения и территории с 1998 года.
На месте перестрелки в селе Верх-Чумыш Кемеровской области. Стоп кадр видео СК РФ
1 ноября, 16:23РИА Новости
Депутат горсовета в Киселевске прокомментировал убийство экс-мэра
"Он с 1998 года работает. Понятно, что не мы его принимали на работу, не мы его изучали как кандидата… Когда будет точное решение следственных органов, конечно, будем принимать свои внутренние, ведомственные решения, направленные на профилактику подобных вещей. Всех (сотрудников – ред.) попробуем проверить… еще раз через базы данных МВД, ОВД и прочее, и прочее", – уточнил руководитель департамента.
Как сообщил источник в силовых структурах, Марат Гарипов ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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Убийство бывшего мэра Киселевска в КузбассеМарат ГариповСергей ЛаврентьевСледственный комитет РФКиселевскКемеровская областьПроисшествия
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