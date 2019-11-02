Россия обсуждает с ЕС соглашение о разрешении торговых споров в рамках ВТО

ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Россия и Европейский союз обсуждают заключение соглашения о разрешении взаимных торговых споров в рамках Россия и Европейский союз обсуждают заключение соглашения о разрешении взаимных торговых споров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) , рассказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин

"Сейчас, как вы знаете, в ВТО очень большая проблема с апелляционным органом – будет заморожена возможность назначить туда арбитров. Но сейчас отдельные страны ведут двусторонние переговоры, мы тоже сейчас участвуем в таких переговорах по подписанию двусторонних соглашений, которые будут позволять работать эффективно на площадке ВТО. Такую дискуссию сейчас ведем с Европейским союзом", - сказал он.

При этом министр не стал говорить, с кем еще ведутся такого рода переговоры.

В апелляционном органе ВТО семь мест, но для его функционирования необходимо минимум три члена. Сейчас в этом органе именно три заседателя, однако у двух из них 10 декабря истекает второй и последний срок полномочий. И в начале октября еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что существует возможность прекращения работы апелляционного органа ВТО в середине декабря.