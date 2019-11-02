Эксперт оценил заявление "Нафтогаза" об "аргументе" в переговорах с Россией

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Украинская сторона выдает желаемое за действительное, пытаясь говорить, что она оказывает давление на Россию, заявил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, разъединение " Нафтогаза " и украинской ГТС " не настолько ожидаемо и очень нейтрально соотносится со всеми перспективами российского транзита через Украину".

Он объяснил это тем, что разъединение предполагает новый порядок формирования транзита, в котором не обязательно заключение долговременных контрактов.

По словам Брутера, "Россия с самого начала была на это согласна". Поэтому он не считает это аргументом.

Кроме того, по мнению эксперта, это не влияет на переговоры по заключению долговременного транзитного соглашения.

По словам эксперта, Россия изначально предлагала разъединение "как один из вариантов формирования транзита на ближайший период, пока "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" не заработают на полную мощность".