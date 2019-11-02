Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-02T16:11Z
https://ria.ru/20191102/1560519556.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151807/00/1518070034_0:94:3020:1793_1036x0_80_0_0_d98b001d00435e57db22696623d1118a.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил заявление "Нафтогаза" об "аргументе" в переговорах с Россией

11:48 02.11.2019 (обновлено: 16:11 02.11.2019)
13260
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Украинская сторона выдает желаемое за действительное, пытаясь говорить, что она оказывает давление на Россию, заявил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По его словам, разъединение "Нафтогаза" и украинской ГТС " не настолько ожидаемо и очень нейтрально соотносится со всеми перспективами российского транзита через Украину".
Он объяснил это тем, что разъединение предполагает новый порядок формирования транзита, в котором не обязательно заключение долговременных контрактов.
По словам Брутера, "Россия с самого начала была на это согласна". Поэтому он не считает это аргументом.
Строительство газопровода Северный поток-2
30 октября, 16:34РИА Новости
В "Нафтогазе" прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Кроме того, по мнению эксперта, это не влияет на переговоры по заключению долговременного транзитного соглашения.
По словам эксперта, Россия изначально предлагала разъединение "как один из вариантов формирования транзита на ближайший период, пока "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" не заработают на полную мощность".
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook заявил, что после принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Строительство газопровода Северный поток-2
31 октября, 14:55РИА Новости
Еврокомиссия хочет обеспечить прозрачность работы "Северного потока — 2"
515231177
Обсудить 5
Владимир БрутерСеверный поток-2Турецкий потокАндрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромЕвросоюзРоссияКиевУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Не останутся, но всё будет на условиях Газпрома, а не на условиях неадекватных незалежников.
2 ноября, 13:17
NBNik Bol
8600032
Рекомендуем
Табличка на здании компании Нафтогаз Украины
В "Нафтогазе" нашли "серьезный аргумент" в переговорах с Россией
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Европейские СМИ: "Украина выиграла газовую игру"
Объект газотранспортной системы Украины
"Нафтогаз" подал против "Газпрома" новый иск
Макет ракеты-носителя Ангара-1.2
"Роскосмос" расторг контракт на производство ракеты "Ангара"
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
МИД Украины вызвал посла Франции после заявления Макрона
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Ямал
Пассажир экстренно приземлившегося SSJ100 описал момент посадки
Певец Руслан Алехно во время слепых прослушиваний на шоу Голос
Участник Евровидения не прошел слепые прослушивания в "Голос"
Удаление зуба
В Германии стоматолог побил рекорд, удалив зуб пациенту
Свадьба
Девушку уличили в измене из-за фотографий на свадьбе
Луна Феннер
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве после жалоб соседей в квартире у мужчин нашли девочек-подростков
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Пустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре охранника задержали
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
"Роскосмос" пояснил расторжение контракта на производство ракеты "Ангара"
Омбудсмен Анна Кузнецова и глава кинологической федерации Владимир Голубев подарили томскому подростку, чью собаку переехала машина, щенка немецкой овчарки. Стоп-кадр видео корреспондента РИА Новости
Подростку из Томска, чью собаку сбила машина, подарили щенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42В Минске Пугачевой вручили цветы и конфеты от Лукашенко
00:30НСПК ведет переговоры о приеме карт "Мир" с крупнейшими банками Таиланда
00:29Приходько рассказал про приоритетные направления АСЕАН
00:25В Молдавии пройдет второй тур местных выборов
00:23Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Бангкоке
00:19В Новосибирске пройдет фестиваль национальных литератур народов России
00:13В Москве стартует всероссийская акция "Ночь искусств"
00:07Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
23:41В ЛНР заявили о двух случаях обстрелов со стороны украинских силовиков
23:09В Самарской области перевернулся автобус со школьниками
23:07В Лондоне забытую в электричке скрипку 18 века вернули владельцу
23:05В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве Эльджаркиева
22:50В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
22:41В Калмыкии более семи тысяч человек остались без газа из-за аварии
22:38Кадыров призвал недоброжелателей задуматься о своих ошибках
22:25Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме Ридли Скотта о семье Гуччи
22:12В Сирии рассказали о маршруте патрулирования российской военной полиции
21:48Зариф направит письмо Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе
21:37Главу лесхоза в Харьковской области арестовали по делу о взятке
21:36Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
Лента новостейМолния