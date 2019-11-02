Медведев отметил важность защиты историко-культурного наследия

Медведев подчеркнул, что участники ассамблеи смогут обсудить темы изучения и популяризации русского языка, обменяться мнениями о роли русского театра в искусстве и поговорить о сложностях в цифровую эпоху. Кроме того, в рамках мероприятия подведут итоги конкурса "Корреспондент Русского мира".