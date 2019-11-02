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РИА Новости
Культура

Медведев отметил важность защиты историко-культурного наследия

11:41 02.11.2019 (обновлено: 11:42 02.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр России Дмитрий Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей XIII Ассамблеи Русского мира, заявив, что в современных реалиях историко-культурное наследие нуждается в защите.
Ассамблея проходит с 1 по 4 ноября в Ярославле.
"Будущее нашей культуры неотделимо от ее традиций, сохранение которых станет главной темой ассамблеи. Историко-культурное наследие – это результат интеллектуального и творческого труда многих поколений. Его защита особенно необходима сегодня, когда в потоке информации люди не всегда способны отличить историческую истину от фальсификаций, подлинник – от коммерческих копий", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте кабмина.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
7 августа, 14:44РИА Новости
Минпросвещения создаст видеоканал для популяризации русского языка
Глава правительства отметил важность серьезной работы фонда "Русский мир" в этом направлении, который реализует просветительские проекты, поддерживает инициативы волонтеров, приобщает к российской культуре людей из разных стран мира.
Медведев подчеркнул, что участники ассамблеи смогут обсудить темы изучения и популяризации русского языка, обменяться мнениями о роли русского театра в искусстве и поговорить о сложностях в цифровую эпоху. Кроме того, в рамках мероприятия подведут итоги конкурса "Корреспондент Русского мира".
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КультураДмитрий МедведевФонд "Русский мир"РоссияЯрославль
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