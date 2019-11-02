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РИА Новости

Орешкин прокомментировал торговое соглашение между США и Китаем

11:41 02.11.2019 (обновлено: 13:16 02.11.2019)
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© AP Photo / Ng Han GuanАвтомобиль американского посольства в Шанхае
Автомобиль американского посольства в Шанхае
© AP Photo / Ng Han Guan
Автомобиль американского посольства в Шанхае. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 2 ноя — РИА Новости. Торговое соглашение между США и Китаем стабилизирует ситуацию в мировой экономике, но краткосрочно, заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
"Я думаю, что, если говорить про краткосрочную историю, про историю на ближайший год, то, конечно же, достижение договоренностей только приветствуется, потому что оно стабилизирует общую ситуацию и положение дел перестанет ухудшаться. Но в любом случае мировой торговле, мировой экономике уже нанесен непоправимый ущерб, потому что понятно, что теперь в ожидания всех экономических агентов заложен возможный негативный сценарий. Да, заключение соглашения на ближайшее время, на ближайший квартал, год, может быть, два ситуацию стабилизирует", — сказал он.
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Министр предположил, что до американских выборов 2020 года конфликт между США и Китаем не обострится.
"Но понятно, что противоречия между китайской системой и американской настолько глубоки, что рано или поздно они выйдут на поверхность. То есть это перемирие носит тактический, а не стратегический характер, по моей оценке", — добавил он.

Торговая война

Экономический конфликт между Вашингтоном и Пекином длится с лета прошлого года. Тогда Вашингтон ввел пошлины на уровне 25 процентов на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом 34 миллиарда долларов в год. Пекин принял аналогичное решение.
С этого момента стороны неоднократно проводили переговоры и отмечали прогресс, однако в результате снова зеркально повышали импортные пошлины.
Очередные телефонные переговоры состоялись накануне. Как сообщал телеканал CNBC, это было "серьезное и конструктивное" обсуждение и в результате сторонам удалось договориться по ключевым вопросам торгового соглашения.
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Обострение отношений США и КитаяМаксим ОрешкинКитайСШАЭкономика
Популярные комментарии
Неужели в нашей стране нет достойных людей для такой должности?От куда вот это...
2 ноября, 13:43
Олег 84
343102
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