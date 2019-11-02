Источник: в порту Находки накренился танкер, на котором прогремел взрыв

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. В танкер "Залив Америка", на котором в порту Находки произошел хлопок газа и погибли люди, поступает вода, крен составляет три градуса, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что на танкере произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
"Вода стала поступать в пятый танк (танкера "Залив Америка"), крен составляет 3 градуса", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Как ранее сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта, угрозы затопления танкера нет.