Танкер, на котором прогремел взрыв, остается на рейде в порту Находки

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Танкер "Залив Америка" после ЧП остается на рейде в порту Находки, ожидая прибытия специалистов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира.
СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
"Пока он (танкер "Залив Америка") находится в четвертом районе якорной стоянки, ожидает прибытия специалистов - экспертов компетентных органов, которые будут расследовать это происшествие", - сообщил представитель пресс-службы.
Как сообщил представитель пресс-службы, оперативной информации о приостановке поисков моряка, пропавшего после ЧП на танкере, на данный момент нет.
"Оперативной информации с места событий на данный момент у нас нет, но ночью, обычно, поиски приостанавливаются, дается оповещение проходящих судов. По светлому (времени) они (поиски) возобновляются", - сказал он, добавив, что территория района поиска достаточно ограниченная. Поиски ведутся в акватории, патрули осматривают и береговую линию. Также наблюдения ведут проходящие в море суда.