Танкер, на котором прогремел взрыв, остается на рейде в порту Находки

Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа , погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира.

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СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

"Пока он (танкер "Залив Америка") находится в четвертом районе якорной стоянки, ожидает прибытия специалистов - экспертов компетентных органов, которые будут расследовать это происшествие", - сообщил представитель пресс-службы.

Как сообщил представитель пресс-службы, оперативной информации о приостановке поисков моряка, пропавшего после ЧП на танкере, на данный момент нет.