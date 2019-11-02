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РИА Новости
Культура

Фадеев прокомментировал слухи о романе с Серябкиной

11:20 02.11.2019 (обновлено: 11:21 02.11.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Максима ФадееваМаксим Фадеев
Максим Фадеев
© Фото : предоставлено пресс-службой Максима Фадеева
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев в интервью шоу "Алена, блин!" рассказал об отношениях с бывшей участницей группы Serebro Ольгой Серябкиной (MOLLY).
Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи о романе продюсера и певицы, который якобы стал причиной ухудшения отношений с другими подопечными Фадеева. В частности, на это намекали бывшая солистка Serebro Елена Темникова и певица Наргиз.

"У нас нет отношений. Серябкина точно также сейчас ушла в свободное плавание. Что же мне ее не оставить тогда? У нее есть давно своя жизнь, в том числе, личная, и я не вправе о ней говорить. Я не вправе говорить о личной жизни своих артистов", — пояснил Фадеев.

Он добавил, что те, кто начал распускать слухи об их романе, "мстили" ему за то, что не стали его музами.
"То, что начали сплетничать по поводу меня и Оли, это только повредило мне и Оле. Ей в отношениях с ее парнем, хотя он умнейший парень, а мне — с женой. Мы должны были объясняться перед близкими. Слава Богу, что наши близкие умны", — рассказал Фадеев.
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По его словам, Серябкина была "настоящим солдатом", за все время работы с ним ни разу не опоздала и никого не подвела, а при необходимости срочно писала тексты для других артистов, которые потом говорили о ней гадости.
"Она была лидером "Серебра" изначально. Лена (Темникова – прим. ред.) просто стояла посередине. Она писала песни, английские тексты, русские тексты, она участвовала постоянно в процессе создания клипов. Она была полноценным сопродюсером", — добавил Фадеев.
Несколько дней назад Фадеев опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что расторг контракты со всеми артистами, работающими в его компании MALFA. Он пояснил, что хочет реструктуризировать лейбл и создать небольшую компанию, нацеленную на эксклюзивность и результат. По словам продюсера, весь контент отдан артистам (кроме Наргиз и Олега Майами) в безвозмездное пользование.
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КультураШоу-бизнесМаксим ФадеевРоссия
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