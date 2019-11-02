Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой российских самолетов

БАНГКОК, 2 ноя — РИА Новости. Малайзия готова отказаться от европейских самолетов и закупать российские, если Евросоюз ограничит импорт малайзийского пальмового масла. Об этом премьер-министр Махатхир Мохамад заявил на деловом и инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который проходит в Бангкоке.
"Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы примем такие же меры и не будем покупать ваши товары. Мы будем закупать российские самолеты, а не ваши", — сказал глава правительства Малайзии.
Малайзия и Индонезия поставляют на мировой рынок до 90 процентов пальмового масла. С отказом Евросоюза от такого импорта обе страны потерпят значительные убытки.
Кроме того, Махатхир Мохамад, известный жесткими высказываниями, призвал к твердой и единой позиции по всем обсуждаемым вопросам, касающимся экономических и иных интересов АСЕАН и стран — членов организации.
31 октября, 00:36РИА НовостиАссоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)