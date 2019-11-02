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РИА Новости

Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой российских самолетов

11:09 02.11.2019 (обновлено: 16:51 02.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПремьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Архивное фото
БАНГКОК, 2 ноя — РИА Новости. Малайзия готова отказаться от европейских самолетов и закупать российские, если Евросоюз ограничит импорт малайзийского пальмового масла. Об этом премьер-министр Махатхир Мохамад заявил на деловом и инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который проходит в Бангкоке.

"Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы примем такие же меры и не будем покупать ваши товары. Мы будем закупать российские самолеты, а не ваши", — сказал глава правительства Малайзии.

Малайзия и Индонезия поставляют на мировой рынок до 90 процентов пальмового масла. С отказом Евросоюза от такого импорта обе страны потерпят значительные убытки.
Кроме того, Махатхир Мохамад, известный жесткими высказываниями, призвал к твердой и единой позиции по всем обсуждаемым вопросам, касающимся экономических и иных интересов АСЕАН и стран — членов организации.
Участник саммита Россия — АСЕАН фотографирует флаги в конгресс-центре в Сочи
31 октября, 00:36РИА Новости
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
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БангкокАссоциация государств Юго-Восточной АзииМахатхир МохамадЕвросоюзМалайзияЭкономика
Популярные комментарии
А послушать наших оппозиционеров, так пальмовое масло только Россия закупает.
2 ноября, 11:26
АСАндрей Ст
64611019
Меняю сАмАлётик на пальмовое масло!!!!!!!!!!
2 ноября, 12:20
vvovan6331
35312007
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