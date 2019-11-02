Кузнецова рассказала об организации детского отдыха на длинных выходных

"Если говорить о том, как лучше проводить выходные - первое, что скажет любой родитель, и я, как уполномоченный, это безопасность. Любое проведенное ребенком время без присмотра родителей или неорганизованное время препровождение - оно в той или иной части опасно. Если мы раньше говорили, что есть определенные риски, когда ребенок гуляет на улице, то сегодня, находясь дома, он тоже подвергается некоторым рискам. Мы знаем прекрасно, с чем можно столкнуться, в том числе в интернете, поэтому очень важно организовать его досуг, помочь ему организовать", - сказала Кузнецова РИА Новости.