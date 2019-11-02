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РИА Новости

Кузнецова рассказала об организации детского отдыха на длинных выходных

11:08 02.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Родители должны устроить организованный отдых для своих детей во время длинных выходных, который обеспечит им занятость и безопасность как в жизни, так и в интернете, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ и мама шестерых детей Анна Кузнецова.
"Если говорить о том, как лучше проводить выходные - первое, что скажет любой родитель, и я, как уполномоченный, это безопасность. Любое проведенное ребенком время без присмотра родителей или неорганизованное время препровождение - оно в той или иной части опасно. Если мы раньше говорили, что есть определенные риски, когда ребенок гуляет на улице, то сегодня, находясь дома, он тоже подвергается некоторым рискам. Мы знаем прекрасно, с чем можно столкнуться, в том числе в интернете, поэтому очень важно организовать его досуг, помочь ему организовать", - сказала Кузнецова РИА Новости.
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Омбудсмен поделилась личным примером организации отдыха для своих детей. Кузнецова рассказала, что старшая дочь любит совмещать такие хобби, как чтение книг, с физической нагрузкой, однако младшая проявляет значительно меньший интерес к литературе. Чтобы и дети провели время с пользой, и родители могли отдохнуть, уполномоченный предлагает разделить отдых детей: выделять время на каждого ребенка отдельно, а потом разрешать им играть вместе.
"Как же все-таки организовать отдых, если в семье разновозрастные дети? Например, если моему шестилетнему Тимофею уже интересно и складывать слоги, то Леве очень хочется возить машинки, дурачиться, прыгать, скакать. И вот в такой ситуации организовать досуг детей достаточно сложно, потому что Тимофею тоже хочется дурачиться прыгать и скакать, но мы-то понимаем, что полезнее ему было бы складывать слоги", - сказала Кузнецова.
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По ее словам, важно выделить время, когда могут заниматься дети разного возраста, и должно быть общее время, когда дети что-то делают вместе. Однако, несмотря на занятия, кружки и хобби, Кузнецова отмечает важность простого разговора со своими детьми. Так, по ее словам, в современном ритме жизни редко встречается возможность провести время вместе, а длинные выходные - хороший повод это исправить.
"У нас с детьми старшими сложилась традиция - я прихожу вечером, они меня ждут. Мы садимся, пьем чай и рассказываем о том, что произошло за день. Этот живой разговор - самое важное. Не упускайте это время", - добавила Кузнецова.
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Анна КузнецоваРоссияОбщество
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